Muse: Νέο single "Be With You" και ανακοίνωση του άλμπουμ "The WOW! Signal"

Οι Muse επιστρέφουν με το νέο single “Be With You”, προλογίζοντας το επερχόμενο δέκατο άλμπουμ τους, The WOW! Signal. Το κομμάτι αποτελεί την πρώτη νέα μουσική της μπάντας μετά το “Unravelling” του 2025 και δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα τους ηχητική κατεύθυνση.

Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου μέσω της Warner και αποτελεί τη συνέχεια του Will Of The People (2022). Το “Be With You” ξεκινά με έναν επιβλητικό εκκλησιαστικό ήχο οργάνου, πριν εξελιχθεί σε ένα υβρίδιο δυναμικής electronica και εκρηκτικού guitar rock — μια γνώριμη αλλά ταυτόχρονα ανανεωμένη εκδοχή της δραματικής αισθητικής των Muse.

Στο κομμάτι, ο frontman Matt Bellamy τραγουδά: «It seems my light’s been swallowed up, I’ve used up every ounce of luck / I need to leap into the fire / Find a higher power, and reach for something new», για να συνεχίσει με έναν πιο προσωπικό τόνο: «I feel my life has just begun, it can’t just be with anyone / It’s got to be with you».

Το single συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό video με πρωταγωνίστρια την Ella Balinska (Resident Evil, The Occupant), σε σκηνοθεσία του Nico Paolillo (γνωστός από συνεργασίες με Deafheaven και Bad Omens).

Ο τίτλος του άλμπουμ αντλεί την έμπνευσή του από το περίφημο “Wow! signal” του 1977, ένα ανεξήγητο διαστρικό ραδιοσήμα διάρκειας 72 δευτερολέπτων από τον αστερισμό του Τοξότη, που θεωρήθηκε πιθανή ένδειξη εξωγήινης προέλευσης. Ο αστρονόμος που το κατέγραψε κύκλωσε τη χαρακτηριστική ακολουθία “6EQUJ5” και σημείωσε δίπλα της τη λέξη “WOW!”, δίνοντας έτσι στο φαινόμενο το όνομά του και εξασφαλίζοντάς του μια θέση τόσο στην επιστημονική όσο και στην pop κουλτούρα.

Με το “Be With You”, οι Muse επανασυντονίζονται σαν να ψάχνουν ξανά το σήμα μέσα στον θόρυβο.