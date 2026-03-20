Οι Afghan Whigs επιστρέφουν με το νέο single "House of I" και ανακοινώνουν νέο άλμπουμ

Οι Afghan Whigs επιστρέφουν με το "House of I", το πρώτο νέο τους κομμάτι μετά από τέσσερα χρόνια, προλογίζοντας περιοδεία και επερχόμενο άλμπουμ.

Afghan Whigs
Οι The Afghan Whigs επιστρέφουν με νέο υλικό, παρουσιάζοντας το single “House of I”, την πρώτη τους πρωτότυπη κυκλοφορία μετά από τέσσερα χρόνια, έπειτα από δύο διασκευές που είχαν μοιραστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Το κομμάτι, σε παραγωγή και μίξη των Greg Dulli και Christopher Thorn, λειτουργεί ως προπομπός της επερχόμενης περιοδείας για τα 40 χρόνια του συγκροτήματος. Η περιοδεία ξεκινά τον επόμενο μήνα και θα καλύψει ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, με τους Mercury Rev να συμμετέχουν ως special guests σε όλες τις ημερομηνίες.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο Dulli ανέφερε: «Το γράψαμε στη Νέα Ορλεάνη το περασμένο καλοκαίρι. Ήθελα ένα up-tempo κομμάτι που να χτυπάει δυνατά — και νομίζω ότι το πετύχαμε».

Σύμφωνα με το ίδιο δελτίο Τύπου, μέσα στη χρονιά αναμένεται και νέο άλμπουμ, το οποίο θα διαδεχθεί το How Do You Burn?.

Με το “House of I”, οι Afghan Whigs μάς υπενθυμίζουν ότι ξέρουν ακόμη πώς να κινούνται ανάμεσα στη σκοτεινή ένταση και τη μελωδική έκρηξη.

 

 

