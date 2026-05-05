Η Deezer αποκαλύπτει ότι σχεδόν η μισή νέα μουσική στην πλατφόρμα της είναι AI-generated

Η Deezer ανακοίνωσε ότι σχεδόν το μισό της νέας μουσικής που ανεβαίνει πλέον στην πλατφόρμα της είναι δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής streaming υπηρεσίας, περίπου 75.000 νέα AI-generated tracks προστίθενται καθημερινά, αντιστοιχώντας στο 44% του συνόλου των νέων κυκλοφοριών.

Παρά τον όγκο, η Deezer επισημαίνει ότι τα τραγούδια αυτά αντιστοιχούν μόλις στο 1% έως 3% του συνολικού listening time των χρηστών. Την ίδια στιγμή, υποστηρίζει ότι εντοπίζει και επισημαίνει το 85% των AI uploads, αφαιρώντας τους τη δυνατότητα εσόδων.

Η εταιρεία εγκατέστησε εργαλείο ανίχνευσης AI στις αρχές του 2025, ενώ από το περασμένο καλοκαίρι έχει δεσμευτεί να επισημαίνει κάθε σχετικό κομμάτι με ειδική σήμανση. Παράλληλα, δηλώνει ότι επιδιώκει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους χρήστες, αφαιρώντας αλγοριθμικές προτάσεις για περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με AI.

Το ποσοστό του 44% συνιστά σημαντική αύξηση σε σχέση με το 28% που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, το οποίο με τη σειρά του είχε ανέβει από το 10% του Ιανουαρίου.

Ο CEO της Deezer, Alexis Lanternier, σχολίασε: «Η μουσική που δημιουργείται με AI δεν είναι πλέον περιθωριακό φαινόμενο. Καθώς ο όγκος των καθημερινών uploads συνεχίζει να αυξάνεται, ελπίζουμε ότι ολόκληρο το μουσικό οικοσύστημα θα κινητοποιηθεί για την προστασία των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών και την ενίσχυση της διαφάνειας για το κοινό».