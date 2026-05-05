Οι Parts & Labor επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από χρόνια σιωπής

Το ιστορικό σχήμα από το Brooklyn επανέρχεται με νέο single και τον δίσκο Set Of All Sets, σηματοδοτώντας μια απρόσμενη αλλά φορτισμένη επανεκκίνηση.

Οι Parts & Labor δίνουν το πρώτο σαφές σήμα επιστροφής με το νέο single “Haunted Limbs”, προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ Set Of All Sets, που αναμένεται στις 10 Ιουλίου μέσω της Ernest Jenning Record Co. Παράλληλα, η μπάντα ανακοίνωσε και ζωντανές εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο και Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά με διευρυμένο σχήμα έξι μελών.

Όπως εξηγεί ο Dan Friel, το κομμάτι κινείται πάνω στη βασική θεματική του άλμπουμ, την ουτοπία, μπλέκοντας τη δυσκολία του να φανταστείς έναν καλύτερο κόσμο με κάτι πιο απλό και γήινο: την επανεκκίνηση μιας μπάντας μετά από 15 χρόνια. «Η φράση “It haunts us like a limb we haven’t grown yet” τα λέει όλα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι το τραγούδι κουβαλά τον γνώριμο, σχεδόν “vintage” ήχο των Parts & Labor, αλλά ταυτόχρονα σπρώχνει τη μπάντα μπροστά με τρόπο που δεν περνά απαρατήρητος.

Στο νέο σχήμα, οι συνιδρυτές Dan Friel και BJ Warshaw πλαισιώνονται από τους ντράμερ Christopher Weingarten και Joe Wong, μέλη της περιόδου των τεσσάρων δίσκων τους στη Jagjaguwar. Το άλμπουμ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το “Endless Cycle”, ένα τετράμερές, 20λεπτο κομμάτι που λειτουργεί σαν ο σκελετός του δίσκου, αλλά και τη σουίτα “Descending”, η οποία αξιοποιεί την ακουστική ψευδαίσθηση του Shepard tone, δημιουργώντας την αίσθηση μιας αέναης πτώσης που ποτέ δεν καταλήγει.

Η ιδέα της ακινησίας μέσα στην κίνηση διαπερνά το έργο, λειτουργώντας ως σχόλιο για μια πραγματικότητα όπου η τεχνο-αυταρχικότητα και η κοινωνική πόλωση βαθαίνουν, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργείται η ψευδαίσθηση προόδου. «Αν κάποιες κβαντικές θεωρίες ισχύουν, τότε όλα όσα μπορούν να υπάρξουν, υπάρχουν», λέει ο Warshaw. «Αυτό σε γεμίζει ταυτόχρονα ελπίδα και θλίψη. Θέλαμε να στραφούμε προς την ελπίδα, να χτίσουμε κάτι κόντρα στις πιθανότητες».

Η μπάντα, που στο παρελθόν έχει μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως οι Mission of Burma, The Fall, TV on the Radio και Deerhoof, είχε αποχαιρετήσει το κοινό το 2012 με μια χαοτική τελευταία εμφάνιση στο Brooklyn. Τα χρόνια που ακολούθησαν, τα μέλη της ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές, από σόλο δισκογραφίες μέχρι συνθέσεις για τηλεόραση και καλλιτεχνικά πρότζεκτ.

Η επιστροφή τους, ωστόσο, μοιάζει λιγότερο με νοσταλγία και περισσότερο με ανάγκη. «Όλα όσα φοβόμασταν τότε μοιάζουν σήμερα πιο έντονα από ποτέ», λέει ο Warshaw. «Η επανένωση ήταν μια σανίδα σωτηρίας. Το να κάνεις κάτι, είναι η απάντηση».

 

