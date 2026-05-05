Η Sorcha Richardson επιστρέφει με το νέο single "Grenadine" και ανοίγει ένα προσωπικό κεφάλαιο

Η Ιρλανδή τραγουδοποιός επιστρέφει μετά το "Smiling Like An Idiot" με ένα εσωστρεφές single για την πίστη, τις σχέσεις και τις σιωπηλές άβολες στιγμές.

Η Sorcha Richardson, η τραγουδοποιός από το Δουβλίνο, επιστρέφει με το πρώτο νέο της κομμάτι μετά το επιτυχημένο δεύτερο άλμπουμ της Smiling Like An Idiot. Το νέο single, με τίτλο "Grenadine", λειτουργεί ως μια ήσυχη αλλά ουσιαστική εισαγωγή στην επόμενη φάση της διαδρομής της, ισορροπώντας ανάμεσα στην εξομολόγηση και την ατμόσφαιρα.

Γραμμένο στο West Kerry και σε παραγωγή του Chris Ryan από το Μπέλφαστ –γνωστού για τη δουλειά του με τους Chalk και τους Just Mustard– το κομμάτι χτίζεται πάνω σε ζεστές, πολυεπίπεδες κιθάρες και αιωρούμενα Hammond όργανα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που απλώνεται χωρίς να χάνει την οικειότητά του. Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν σε πιέζουν, αλλά σε τραβούν αργά μέσα τους.

Η κυκλοφορία έρχεται μετά από μια περίοδο έντονης δυναμικής για την Richardson, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 80 εκατομμύρια streams και έχει προταθεί για το Choice Music Prize. Με μια γραφή που βρίσκει απήχηση τόσο στο κοινό όσο και σε συναδέλφους της, η ίδια στρέφεται εδώ σε πιο εσωτερικές διαδρομές, καταγράφοντας εκείνες τις στιγμές που η αλλαγή δεν φωνάζει, αλλά υπονομεύει αθόρυβα.

Όπως εξηγεί η ίδια για το “Grenadine”: «Είναι μια μικρή κρίση πίστης… στον εαυτό μου, στις σχέσεις, σε όσα πίστευα ότι είναι αληθινά για τη ζωή. Μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές έρχονται τόσο ήσυχα που σε κάνουν να νομίζεις ότι δεν άλλαξε τίποτα. Χρειάζεται χρόνος για να το καταλάβεις. Αυτό το τραγούδι είναι ένας τρόπος να πιαστείς από όσα ξέρεις ότι παραμένουν αληθινά, όσο μικρά κι αν είναι, για να κρατηθείς όταν όλα γύρω σου μοιάζουν ασταθή».

 

 

 

