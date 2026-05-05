Ο Kid Cudi απομακρύνει τη M.I.A. από την περιοδεία του μετά από αμφιλεγόμενες δηλώσεις

Ο Kid Cudi αποφάσισε να αφαιρέσει τη M.I.A. από το line-up της περιοδείας του “The Rebel Ragers Tour”, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν δηλώσεις της κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Ντάλας, στις 2 Μαΐου. Η καλλιτέχνις, η οποία συμμετείχε ως support, φέρεται –σύμφωνα με το Consequence– να δήλωσε επί σκηνής: «Έχω “ακυρωθεί” για πολλούς λόγους. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα “ακυρωθώ” επειδή είμαι μια καφέ Ρεπουμπλικανή ψηφοφόρος».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να ερμηνεύσει το κομμάτι της “Illegal” (2010), που πραγματεύεται την απανθρωποποίηση των προσφύγων, «γιατί μάλλον υπάρχει ένας στο κοινό» – μια παρατήρηση που αντιμετωπίστηκε, μάλλον αναμενόμενα, με έντονες αποδοκιμασίες.

Η αντίδραση του Kid Cudi ήρθε μέσω Instagram Story στις 4 Μαΐου, με τη λιτή αλλά σαφή διατύπωση: «Η M.I.A. δεν είναι πλέον σε αυτή την περιοδεία». Όπως διευκρίνισε στη συνέχεια, είχε ήδη ζητήσει από τη διοίκησή του να ενημερώσει εγκαίρως την ομάδα της καλλιτέχνιδας ότι δεν επιθυμεί προσβλητικό περιεχόμενο στις συναυλίες του – μια οδηγία που, προφανώς, δεν ερμηνεύτηκε με την απαραίτητη ακρίβεια. Μετά τα τελευταία shows, ο ίδιος δέχτηκε πλήθος μηνυμάτων από απογοητευμένους θεατές, επισημαίνοντας πως δεν προτίθεται να διατηρήσει στη σκηνή του κάποιον που αποξενώνει το κοινό του.

Η M.I.A., από την πλευρά της, απάντησε μέσω της πλατφόρμας X, επιλέγοντας να εντείνει –και όχι να μετριάσει– τον τόνο. «Έγραψα τα “Borders”, “Illygal” και “Paper Planes” πριν τα δικαιώματα των μεταναστών γίνουν “μόδα”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν χρειάζεται «την εποχή του virtue signaling για να σβήσει τη ζωή που έχει ζήσει». Σε επόμενες αναρτήσεις, επικαλέστηκε θρησκευτικές αναφορές («Ο Ιησούς ήταν μετανάστης και επαναστάτης») και δήλωσε ότι «δεν έχει καμία απολογία για τους επικριτές», ενώ επαίνεσε όσους «παλεύουν καθημερινά για δικαιοσύνη».

Σε μια προσπάθεια διευκρίνησης, σημείωσε ότι, ως Βρετανίδα πολίτης, δεν μπορεί να ψηφίσει στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι είχε εκφράσει δημόσια στήριξη στον Donald Trump το 2024, ενώ παράλληλα αποστασιοποιήθηκε από το αμερικανικό πολιτικό σύστημα συνολικά. Δεν έλειψαν και οι πιο αποκαλυπτικές, αν μη τι άλλο, τοποθετήσεις, όπως η φράση «Οι καλλιτέχνες είναι νεκροί, οι entertainers θα αντικατασταθούν από ρομπότ», καθώς και σχόλια περί πίστης και «τρόπου λειτουργίας του Σατανά».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η M.I.A. βρίσκεται εκτός διοργάνωσης λόγω αμφιλεγόμενων τοποθετήσεων. Το 2022 απομακρύνθηκε από τα GQ Men Of The Year Awards μετά από αναρτήσεις της για τα εμβόλια, ενώ το 2024 λάνσαρε σειρά ρούχων που –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς– μπλοκάρουν τα 5G σήματα, μέσω του Infowars του Alex Jones.