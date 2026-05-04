Πληροφορίες

To Instagram περιορίζει τα reposts

Νέα πολιτική της πλατφόρμας κόβει την απήχηση των aggregator accounts, δίνοντας προτεραιότητα στη δημιουργία και όχι στην ανακύκλωση.

Instagram
Φωτ.: Unsplash
Avopolis Team

Το Instagram ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο που προωθεί περιεχόμενο, θέτοντας στο περιθώριο λογαριασμούς που αναδημοσιεύουν συστηματικά υλικό που δεν τους ανήκει. Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, τέτοια accounts δεν θα είναι πλέον επιλέξιμα για recommendations, περιορίζοντας σημαντικά την οργανική τους απήχηση στην πλατφόρμα.

Αν και αντίστοιχα μέτρα ίσχυαν ήδη για τα Reels, πλέον επεκτείνονται και σε φωτογραφίες και carousels, στοχεύοντας κυρίως σε aggregator λογαριασμούς που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε reposts τρίτων. Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύσει την πρωτοτυπία και να αποτρέψει την ανακύκλωση του ίδιου περιεχομένου από πολλαπλές πηγές.

Το Instagram διευκρινίζει ωστόσο ότι περιεχόμενο που έχει υποστεί «ουσιαστική επεξεργασία» θεωρείται original. Αυτό σημαίνει ότι meme templates ή δημοφιλή clips μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, εφόσον ο χρήστης προσθέτει νέα στοιχεία, όπως χιούμορ, σχόλιο, δημιουργικό μοντάζ ή voiceover, που μετασχηματίζουν το αρχικό υλικό σε κάτι νέο.

Αντίθετα, απλές επεμβάσεις χαμηλής προσπάθειας, όπως αλλαγή ταχύτητας, προσθήκη watermark ή repost screenshot, ακόμη και με αναφορά στον αρχικό δημιουργό, δεν επαρκούν για να χαρακτηριστεί το περιεχόμενο ως πρωτότυπο.

Η αλλαγή δεν επηρεάζει άμεσα τους χρήστες που ακολουθούν τέτοιους λογαριασμούς, καθώς θα συνεχίσουν να βλέπουν το περιεχόμενό τους στο feed. Ωστόσο, το υλικό αυτό δεν θα προωθείται πλέον μέσω των recommendations της πλατφόρμας, όπως στην καρτέλα Discover.

 

