Angine de Poitrine: Από viral φαινόμενο σε sold-out περιοδεία και νέο άλμπουμ

Το καναδικό math rock δίδυμο Angine de Poitrine ανακοινώνει το "Vol. II", καθώς το viral momentum τους οδηγεί σε sold-out περιοδεία στην Αγγλία.

Λίγες εβδομάδες πριν, οι Angine de Poitrine ήταν σχεδόν άγνωστοι. Σήμερα, χάρη σε ένα viral YouTube βίντεο που λειτούργησε σαν επιταχυντής, το παράξενα ντυμένο και πλήρως «καλυμμένο» microtonal δίδυμο βρίσκεται μπροστά σε μια sold-out περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο, ενώ παράλληλα ανακοινώνει το δεύτερο άλμπουμ του, Vol. II, που θα κυκλοφορήσει στις 2 Απριλίου.

Το άλμπουμ αποτελεί τη συνέχεια του ντεμπούτου τους, Angine De Poitrine Vol. 1, και έρχεται να επεκτείνει το ιδιότυπο σύμπαν που έχουν ήδη αρχίσει να χτίζουν. Υιοθετώντας τις περσόνες δύο «χρονοταξιδιωτών» από το διάστημα, του Khn de Poitrine (μικροτονικές κιθάρες, φωνή) και του Klek de Poitrine (κρουστά, φωνή), οι εμφανίσεις τους μοιάζουν περισσότερο με performance παρά με συναυλία.

Η επερχόμενη περιοδεία περιλαμβάνει ήδη εξαντλημένες εμφανίσεις σε Λονδίνο, Μπρίστολ και Λιντς, ενώ το δίδυμο θα πραγματοποιήσει και την πρώτη του εμφάνιση σε βρετανικό φεστιβάλ στο The Great Escape στο Μπράιτον. Παράλληλα, έχει επιβεβαιωθεί και η συμμετοχή τους στο End Of The Road Festival στο Ντόρσετ, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σαν να μην έφτανε αυτό, οι Angine de Poitrine έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα νέο βίντεο από live session που ηχογραφήθηκε για τον ραδιοφωνικό σταθμό KEXP στο Σιάτλ, στο πλαίσιο του Trans Musicales τον Δεκέμβριο του 2025, στο Rennes της Γαλλίας.

Από το πουθενά στο επίκεντρο, οι Angine de Poitrine μοιάζουν να παίζουν σε μια συχνότητα που δεν πιάνουν όλοι, αλλά όσοι την ακούσουν, δύσκολα την ξεχνούν.

 

 

Διαβάστε Ακόμα

Afghan Whigs

Οι Afghan Whigs επιστρέφουν με το νέο single "House of I" και ανακοινώνουν νέο άλμπουμ

Οι Afghan Whigs επιστρέφουν με το "House of I", το πρώτο νέο τους κομμάτι μετά από τέσσερα χρόνια, προλογίζοντας...
Muse

Muse: Νέο single "Be With You" και ανακοίνωση του άλμπουμ "The WOW! Signal"

Οι Muse επιστρέφουν με το "Be With You", προλογίζοντας το νέο άλμπουμ "The WOW! Signal" και μια...

Muse

Muse: Νέο single "Be With You" και ανακοίνωση του άλμπουμ "The WOW! Signal"

Οι Muse επιστρέφουν με το "Be With You", προλογίζοντας το νέο άλμπουμ "The WOW! Signal" και μια...
Lee "Scratch" Perry

Lee "Scratch" Perry: 90 χρόνια από τη γέννηση του τρελού επιστήμονα του dub

Ο Θανάσης Μήνας εισέρχεται στο sanctum sanctorum του μάγου του "Black Ark" και της σκηνής της...
mori – El Niño Bola

mori – El Niño Bola

Cloud rock μέσα στις πρώτες μέρες του Μαρτίου που ο ήλιος αρχίζει να μας καίει το πρόσωπο και δεν...

