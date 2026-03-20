Angine de Poitrine: Από viral φαινόμενο σε sold-out περιοδεία και νέο άλμπουμ

Λίγες εβδομάδες πριν, οι Angine de Poitrine ήταν σχεδόν άγνωστοι. Σήμερα, χάρη σε ένα viral YouTube βίντεο που λειτούργησε σαν επιταχυντής, το παράξενα ντυμένο και πλήρως «καλυμμένο» microtonal δίδυμο βρίσκεται μπροστά σε μια sold-out περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο, ενώ παράλληλα ανακοινώνει το δεύτερο άλμπουμ του, Vol. II, που θα κυκλοφορήσει στις 2 Απριλίου.

Το άλμπουμ αποτελεί τη συνέχεια του ντεμπούτου τους, Angine De Poitrine Vol. 1, και έρχεται να επεκτείνει το ιδιότυπο σύμπαν που έχουν ήδη αρχίσει να χτίζουν. Υιοθετώντας τις περσόνες δύο «χρονοταξιδιωτών» από το διάστημα, του Khn de Poitrine (μικροτονικές κιθάρες, φωνή) και του Klek de Poitrine (κρουστά, φωνή), οι εμφανίσεις τους μοιάζουν περισσότερο με performance παρά με συναυλία.

Η επερχόμενη περιοδεία περιλαμβάνει ήδη εξαντλημένες εμφανίσεις σε Λονδίνο, Μπρίστολ και Λιντς, ενώ το δίδυμο θα πραγματοποιήσει και την πρώτη του εμφάνιση σε βρετανικό φεστιβάλ στο The Great Escape στο Μπράιτον. Παράλληλα, έχει επιβεβαιωθεί και η συμμετοχή τους στο End Of The Road Festival στο Ντόρσετ, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σαν να μην έφτανε αυτό, οι Angine de Poitrine έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα νέο βίντεο από live session που ηχογραφήθηκε για τον ραδιοφωνικό σταθμό KEXP στο Σιάτλ, στο πλαίσιο του Trans Musicales τον Δεκέμβριο του 2025, στο Rennes της Γαλλίας.

Από το πουθενά στο επίκεντρο, οι Angine de Poitrine μοιάζουν να παίζουν σε μια συχνότητα που δεν πιάνουν όλοι, αλλά όσοι την ακούσουν, δύσκολα την ξεχνούν.