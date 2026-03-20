Oι Αυστραλοί DMA’S επιστρέφουν με το "My Baby’s Place"

Οι DMA'S παρουσιάζουν το νέο τους single “My Baby’s Place”, ένα κομμάτι που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργική τους πορεία. Για πρώτη φορά, το συγκρότημα ανέλαβε εξ ολοκλήρου την παραγωγή, δουλεύοντας στο προσωπικό του στούντιο στο Glebe του Σίδνεϊ, μια κίνηση που υποδηλώνει μεγαλύτερη καλλιτεχνική αυτονομία.

Ο Matt Mason περιγράφει τη διαδικασία σύνθεσης ως μια διαδρομή ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη και την απώλεια: «Το “My Baby’s Place” ξεκίνησε από τους στίχους των κουπλέ, γύρω από ένα πήγαινε-έλα ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη και την ένδεια. Ολοκλήρωσα τα ρεφρέν πέρυσι, σε μια περίοδο που έκλειναν κάποια κεφάλαια, και όλα έδεσαν. Ένιωσα ότι ήταν η σωστή στιγμή να το ηχογραφήσουμε μόνοι μας, στο στούντιό μας στο Glebe».

Το single έρχεται σε μια συμβολική συγκυρία για το συγκρότημα, καθώς συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του εξαιρετικού ντεμπούτου τους Hills End. Για να το γιορτάσουν, οι DMA’S (Johnny Took, Matt Mason και Tommy O’Dell) έχουν προγραμματίσει μια επετειακή, ήδη sold-out συναυλία στο Metro Theatre του Σίδνεϊ στις 27 Μαρτίου.

Με το “My Baby’s Place”, οι DMA’S αλλάζουν τον ήχο τους και τον τρόπο να τον φτιάχνουν. Και αυτό, αν μη τι άλλο, μπορεί να είναι η αρχή για κάτι πιο ουσιαστικό.