Oι Αυστραλοί DMA’S επιστρέφουν με το "My Baby’s Place"

Οι DMA’S επιστρέφουν με το “My Baby’s Place”, ένα νέο single που σηματοδοτεί πιο προσωπική και αυτοπαραγόμενη κατεύθυνση για το συγκρότημα.

Avopolis Team

Οι DMA'S παρουσιάζουν το νέο τους single “My Baby’s Place”, ένα κομμάτι που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργική τους πορεία. Για πρώτη φορά, το συγκρότημα ανέλαβε εξ ολοκλήρου την παραγωγή, δουλεύοντας στο προσωπικό του στούντιο στο Glebe του Σίδνεϊ, μια κίνηση που υποδηλώνει μεγαλύτερη καλλιτεχνική αυτονομία.

Ο Matt Mason περιγράφει τη διαδικασία σύνθεσης ως μια διαδρομή ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη και την απώλεια: «Το “My Baby’s Place” ξεκίνησε από τους στίχους των κουπλέ, γύρω από ένα πήγαινε-έλα ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη και την ένδεια. Ολοκλήρωσα τα ρεφρέν πέρυσι, σε μια περίοδο που έκλειναν κάποια κεφάλαια, και όλα έδεσαν. Ένιωσα ότι ήταν η σωστή στιγμή να το ηχογραφήσουμε μόνοι μας, στο στούντιό μας στο Glebe».

Το single έρχεται σε μια συμβολική συγκυρία για το συγκρότημα, καθώς συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του εξαιρετικού ντεμπούτου τους Hills End. Για να το γιορτάσουν, οι DMA’S (Johnny Took, Matt Mason και Tommy O’Dell) έχουν προγραμματίσει μια επετειακή, ήδη sold-out συναυλία στο Metro Theatre του Σίδνεϊ στις 27 Μαρτίου.

Με το “My Baby’s Place”, οι DMA’S αλλάζουν τον ήχο τους και τον τρόπο να τον φτιάχνουν. Και αυτό, αν μη τι άλλο, μπορεί να είναι η αρχή για κάτι πιο ουσιαστικό.

 

 

Διαβάστε Ακόμα

Neurosis

Νέο άλμπουμ-έκπληξη των Neurosis μετά από 10 χρόνια

Οι Neurosis επιστρέφουν απροειδοποίητα με νέο άλμπουμ μετά από μια δεκαετία, σε ένα έργο-κάθαρση...
My New Band Believe

Οι My New Band Believe είναι το νέο project του Cameron Picton των black midi

Ο Cameron Picton επιστρέφει με το νέο του project My New Band Believe, παρουσιάζοντας το single...
Foo Fighters

Οι Foo Fighters παρουσιάζουν το "Caught In The Echo" από το επερχόμενο άλμπουμ τους

Οι Foo Fighters επιστρέφουν με το "Caught In The Echo", συνεχίζοντας την προεπισκόπηση του νέου...

Featured

Muse

Muse: Νέο single "Be With You" και ανακοίνωση του άλμπουμ "The WOW! Signal"

Οι Muse επιστρέφουν με το "Be With You", προλογίζοντας το νέο άλμπουμ "The WOW! Signal" και μια...
Lee "Scratch" Perry

Lee "Scratch" Perry: 90 χρόνια από τη γέννηση του τρελού επιστήμονα του dub

Ο Θανάσης Μήνας εισέρχεται στο sanctum sanctorum του μάγου του "Black Ark" και της σκηνής της...
mori – El Niño Bola

mori – El Niño Bola

Cloud rock μέσα στις πρώτες μέρες του Μαρτίου που ο ήλιος αρχίζει να μας καίει το πρόσωπο και δεν...

