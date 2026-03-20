Oι BTS επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "ARIRANG" και video για το "SWIM"

Οι BTS κάνουν δυναμικό comeback μετά από εξαετή παύση, κατά την οποία και τα επτά μέλη ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα, κυκλοφορώντας το πέμπτο τους studio album με τίτλο ARIRANG.

Μαζί με τον δίσκο, το συγκρότημα παρουσίασε και το επίσημο video για το κομμάτι “SWIM”, σε σκηνοθεσία της Tanu Muiño. Στο video εμφανίζεται η ηθοποιός Lili Reinhart, ενώ τα μέλη RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V και Jung Kook βρίσκονται πάνω σε ένα ιστιοφόρο, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε θαλασσινή περιπέτεια.

Το ARIRANG περιλαμβάνει 14 κομμάτια και συμμετοχές από ονόματα όπως οι Diplo, Kevin Parker, Mike WiLL Made-It και Ryan Tedder, υπογραμμίζοντας τη διεθνή παραγωγική ταυτότητα του project.

Η επιστροφή τους θα κορυφωθεί με μια δωρεάν συναυλία στην πλατεία Gwanghwamun στη Σεούλ στις 21 Μαρτίου, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν περίπου 260.000 θεατές. Θα είναι η πρώτη τους κοινή live εμφάνιση από τον Οκτώβριο του 2022, όταν είχαν εμφανιστεί στο Busan στο πλαίσιο της υποψηφιότητας της πόλης για τη World Expo.

Παράλληλα, οι BTS θα εμφανιστούν και στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, με συνέντευξη και πρώτη τηλεοπτική performance στις 25 Μαρτίου, ενώ μια δεύτερη εμφάνιση έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα.

Με το ARIRANG, οι BTS επανατοποθετούν τον εαυτό τους σε μια παγκόσμια σκηνή που στο μεταξύ έχει αλλάξει, αλλά εξακολουθεί να τους περιμένει.