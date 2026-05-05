Η Kylie Minogue ανοίγει τα αρχεία της σε νέα ντοκιμαντέρ σειρά στο Netflix

Δείτε το πρώτο τρέιλερ του "Kylie", της νέας ντοκιμαντέρ σειράς του Netflix που φωτίζει τη διαδρομή της Kylie Minogue από την Αυστραλία στην παγκόσμια ποπ σκηνή.

Avopolis Team

Η Kylie Minogue επιστρέφει στο προσκήνιο με έναν πιο αναδρομικό, σχεδόν εξομολογητικό τρόπο, μέσα από μια νέα τρίμερη ντοκιμαντέρ σειρά του Netflix με τίτλο Kylie. Η σειρά, που θα είναι διαθέσιμη από τις 30 Μαΐου, επιχειρεί να ξεδιπλώσει τη διαδρομή της από τα παιδικά της χρόνια στην Αυστραλία, το τηλεοπτικό της πέρασμα από το Neighbours, μέχρι την –όχι πάντα ομαλή– εδραίωσή της ως παγκόσμιο ποπ φαινόμενο.

Στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Michael Harte, γνωστός από τη δουλειά του στο Beckham, ενώ το πρώτο trailer δίνει ήδη τον τόνο: προσωπικό, νοσταλγικό, αλλά και με εκείνη τη διακριτική ένταση που συνοδεύει κάθε ποπ αφήγημα που θέλει να μιλήσει για διάρκεια.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες που καταθέτουν τη δική τους οπτική, ξεχωρίζει ο Nick Cave, μακροχρόνιος συνεργάτης της Minogue, ο οποίος τη χαρακτηρίζει «μια δύναμη που δίνει προς τα έξω». Στη σειρά εμφανίζονται επίσης η αδελφή της Dannii Minogue, ο Jason Donovan, καθώς και ο παραγωγός Pete Waterman, συμπληρώνοντας ένα μωσαϊκό προσώπων που διαμόρφωσαν –ή παρακολούθησαν από κοντά– τη διαδρομή της.

 

 

