Οι Foo Fighters παρουσιάζουν το "Caught In The Echo" από το επερχόμενο άλμπουμ τους

Οι Foo Fighters παρουσιάζουν το νέο single “Caught In The Echo”, το οποίο συνοδεύεται από lyric video και αποτελεί το τρίτο δείγμα από το επερχόμενο δωδέκατο στούντιο άλμπουμ τους, Your Favorite Toy, που αναμένεται στις 24 Απριλίου μέσω Roswell Records/Columbia Records.

Το κομμάτι ακολουθεί τα “Asking For A Friend” και το ομώνυμο track του δίσκου, ενώ το άλμπουμ σηματοδοτεί και μια σημαντική αλλαγή στο lineup: είναι η πρώτη κυκλοφορία των Foo Fighters με τον Ilan Rubin στα τύμπανα, μετά την αποχώρηση του Josh Freese. Παράλληλα, έρχεται ως συνέχεια του But Here We Are.

Ο Dave Grohl έχει ήδη περιγράψει το νέο υλικό ως γεμάτο «uptempo» και «θορυβώδη, δυνατά bangers» που θυμίζουν «τα παλιά χρόνια». Ερωτηθείς για το αν το συγκρότημα σκέφτεται το τέλος του — με αφορμή το γεγονός ότι οι The Beatles σταμάτησαν μετά το δωδέκατο άλμπουμ τους — απάντησε χαρακτηριστικά: «Κάθε δίσκος ήταν ο τελευταίος μας. Κάθε φορά λέμε “πάμε να κάνουμε έναν ακόμα και βλέπουμε τι θα γίνει”».

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Grohl έχει αναφερθεί και στην απώλεια του Taylor Hawkins, σημειώνοντας ότι τον έκανε «να αμφισβητήσει τα πάντα γύρω από τη ζωή» και παραδεχόμενος πως ακόμη δυσκολεύεται να το επεξεργαστεί.

Το συγκρότημα παρουσίασε πρόσφατα και νέο κομμάτι με τίτλο “Of All People” σε μικρές εμφανίσεις σε Δουβλίνο, Λονδίνο και Μάντσεστερ, ενώ ετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή περιοδεία “Take Cover” το καλοκαίρι, με στάσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως Mad Cool, Nos Alive και Pinkpop, καθώς και δύο συναυλίες στο Anfield του Λίβερπουλ.

Ακολουθούν ημερομηνίες σε Βόρεια Αμερική, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί εμφανίσεις σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία για το 2026 και 2027. Παράλληλα, η intimate εμφάνισή τους στο “Live At St James’ Church” στο Δουβλίνο θα μεταδοθεί παγκοσμίως το Πάσχα.

Με το “Caught In The Echo”, οι Foo Fighters δείχνουν να επιστρέφουν σε έναν γνώριμο, θορυβώδη εαυτό της μπάντας σαν να ψάχνουν μέσα στον ήχο τους κάτι που δεν έχει φύγει ποτέ.