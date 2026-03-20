Οι My New Band Believe είναι το νέο project του Cameron Picton των black midi

Ο Cameron Picton, γνωστός ως μπασίστας και περιστασιακός frontman των black midi, εγκαινιάζει το νέο του σχήμα My New Band Believe, παρουσιάζοντας το πρώτο single “Love Story” από το επερχόμενο ομώνυμο άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου 2026 μέσω της Rough Trade Records.

Το “Love Story” αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του δίσκου, μια κυριολεκτική, σχεδόν καθημερινή ιστορία αγάπης: δύο άνθρωποι μέσα στη ρουτίνα τους, ανάμεσα σε μικρές κινήσεις και συνήθειες, μέχρι τη στιγμή που όλα καταρρέουν απότομα. Η φαινομενικά απλή, σχεδόν γλυκιά δομή του τραγουδιού φωτίζεται από τη σκιά της απώλειας, δίνοντας στο κομμάτι μια διπλή ένταση.

Ο ίδιος ο Picton εξηγεί ότι το τραγούδι, όπως και ολόκληρο το άλμπουμ, γεννήθηκε από την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τη φόρμα του σύγχρονου singer-songwriter δίσκου:

«Ήθελα να ξανασκεφτώ το πώς μπορεί να ακούγεται σήμερα ένα τέτοιο άλμπουμ, τόσο στην παραγωγή όσο και στη γραφή. Ένιωθα ότι πολλά πιο πρόσφατα παραδείγματα αφαιρούσαν το βάρος από το “μεγάλο” και εξαφάνιζαν το “μικρό”. Εδώ προσπάθησα να δώσω σημασία στο μικρό, ώστε το μεγάλο να γίνει πραγματικό».

Το video του κομματιού, σε σκηνοθεσία του Parker Corey (Injury Reserve/By Storm), περιλαμβάνει στο φινάλε του ένα ανέκδοτο απόσπασμα εγχόρδων σε σύνθεση του Kiran Leonard.

Μετά τη διάλυση των black midi το 2023, ο Picton δεν ακολούθησε άμεσα ούτε σόλο πορεία ούτε ένα νέο «παραδοσιακό» σχήμα. Αντίθετα, μέσα από μια ενδιάμεση κατάσταση, ούτε ακριβώς μέλος μπάντας, ούτε καθαρός bandleader, άρχισε να διαμορφώνει σταδιακά τον κόσμο των My New Band Believe.

Το ντεμπούτο άλμπουμ προδιαγράφεται ως ένα πολυεπίπεδο και σχεδόν παραισθησιογόνο έργο, που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικές συναισθηματικές και αφηγηματικές περιοχές, με μια διαρκή λογική ονείρου να διαπερνά τη ροή του. Μαζί με μια ομάδα συνεργατών που περιλαμβάνει τους Kiran Leonard, Caius Williams, Steve Noble και Andrew Cheetham, ο Picton αναλαμβάνει εδώ έναν πιο ξεκάθαρο ρόλο ως bandleader, συνθέτοντας ένα ηχητικό σύμπαν όπου το αποσπασματικό και το αντιφατικό αρχίζουν να αποκτούν μια νέα, ιδιότυπη συνοχή.

Με το “Love Story”, το νέο αυτό project ξεκινά ήδη να χτίζει τη δική του, αλλόκοτα συνεκτική πραγματικότητα.