Νέο άλμπουμ-έκπληξη των Neurosis μετά από 10 χρόνια

Χωρίς καμία προαναγγελία, οι Neurosis κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ An Undying Love For A Burning World, την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά μετά από δέκα χρόνια, και ίσως την πιο φορτισμένη υπαρξιακά.

Σε μια εκτενή ανακοίνωση, το συγκρότημα περιγράφει το άλμπουμ ως μια πράξη επιβίωσης και αναγέννησης, γεννημένη μέσα από προσωπικές και συλλογικές κρίσεις:

«Είμαστε γυμνοί, σχισμένοι στα δύο. Το χρειαζόμαστε αυτό — ίσως περισσότερο από ποτέ. Οι δοκιμασίες στη ζωή μας, το άγχος, η απομόνωση, η τρέλα της κοινωνίας, η κλιματική κρίση και η έκτη μαζική εξαφάνιση… όλα αυτά μπορούν να σε διαλύσουν αν δεν βρεις έναν τρόπο εκτόνωσης».

Το An Undying Love For A Burning World ξεδιπλώνεται ως ένα επικό, σχεδόν υπνωτικό έργο, που ισορροπεί ανάμεσα στην ομορφιά και τον τρόμο, μια γνώριμη, αλλά πιο εκτεθειμένη εκδοχή της αισθητικής των Neurosis. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη νέα φάση παίζει η προσθήκη του Aaron Turner (Sumac, Isis), ο οποίος συμμετέχει σε φωνή και κιθάρα.

«Ήταν σαν να ήταν πάντα προορισμένος να είναι εδώ», αναφέρει το συγκρότημα, ενώ ο ίδιος ο Turner σημειώνει: «Όταν άκουσα για πρώτη φορά τους Neurosis πριν από 30 χρόνια, ένιωσα ότι βρήκα τη μουσική που έψαχνα χωρίς να το ξέρω. Είναι τιμή μου που αποτελώ πλέον μέρος αυτής της διαδρομής».

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Studio Litho στο Σιάτλ με τον Scott Evans (Kowloon Walled City, Sumac), μέσα σε μόλις τρία Σαββατοκύριακα, και ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο, με τη μίξη να πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες πριν την κυκλοφορία.

Οι Neurosis τονίζουν ότι αυτή η επιστροφή «δεν είναι επανένωση, δεν χωρίσαμε ποτέ», αλλά μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας εξέλιξης και συναισθηματικού εξορκισμού. «Ξεχάσαμε πώς να ζούμε, πώς να παλεύουμε, πώς να είμαστε άγριοι, και γι’ αυτό υποφέρουμε», σημειώνουν, περιγράφοντας τον πυρήνα του άλμπουμ.

Παράλληλα, το συγκρότημα ανακοίνωσε και την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση μετά από επτά χρόνια, στο Fire in the Mountains Festival στη Μοντάνα — μια διοργάνωση με έντονο πνευματικό και κοινωνικό χαρακτήρα, που εστιάζει στη σύνδεση με τη φύση και την υποστήριξη αυτόχθονων κοινοτήτων.

Όπως δήλωσε ο Steve Von Till: «Δεν μπορώ να φανταστώ πιο κατάλληλο πλαίσιο για την επιστροφή μας. Η μουσική μας ήταν πάντα τρόπος να αντιμετωπίζουμε το σκοτάδι — αλλά εδώ αποκτά μια ακόμη πιο βαθιά σημασία».