Πληροφορίες

Νέο άλμπουμ-έκπληξη των Neurosis μετά από 10 χρόνια

Οι Neurosis επιστρέφουν απροειδοποίητα με νέο άλμπουμ μετά από μια δεκαετία, σε ένα έργο-κάθαρση που ισορροπεί ανάμεσα στην κατάρρευση και την αναγέννηση.

Avopolis Team

Χωρίς καμία προαναγγελία, οι Neurosis κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ An Undying Love For A Burning World, την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά μετά από δέκα χρόνια, και ίσως την πιο φορτισμένη υπαρξιακά.

Σε μια εκτενή ανακοίνωση, το συγκρότημα περιγράφει το άλμπουμ ως μια πράξη επιβίωσης και αναγέννησης, γεννημένη μέσα από προσωπικές και συλλογικές κρίσεις:
«Είμαστε γυμνοί, σχισμένοι στα δύο. Το χρειαζόμαστε αυτό — ίσως περισσότερο από ποτέ. Οι δοκιμασίες στη ζωή μας, το άγχος, η απομόνωση, η τρέλα της κοινωνίας, η κλιματική κρίση και η έκτη μαζική εξαφάνιση… όλα αυτά μπορούν να σε διαλύσουν αν δεν βρεις έναν τρόπο εκτόνωσης».

Το An Undying Love For A Burning World ξεδιπλώνεται ως ένα επικό, σχεδόν υπνωτικό έργο, που ισορροπεί ανάμεσα στην ομορφιά και τον τρόμο, μια γνώριμη, αλλά πιο εκτεθειμένη εκδοχή της αισθητικής των Neurosis. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη νέα φάση παίζει η προσθήκη του Aaron Turner (Sumac, Isis), ο οποίος συμμετέχει σε φωνή και κιθάρα.

«Ήταν σαν να ήταν πάντα προορισμένος να είναι εδώ», αναφέρει το συγκρότημα, ενώ ο ίδιος ο Turner σημειώνει: «Όταν άκουσα για πρώτη φορά τους Neurosis πριν από 30 χρόνια, ένιωσα ότι βρήκα τη μουσική που έψαχνα χωρίς να το ξέρω. Είναι τιμή μου που αποτελώ πλέον μέρος αυτής της διαδρομής».

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Studio Litho στο Σιάτλ με τον Scott Evans (Kowloon Walled City, Sumac), μέσα σε μόλις τρία Σαββατοκύριακα, και ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο, με τη μίξη να πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες πριν την κυκλοφορία.

Οι Neurosis τονίζουν ότι αυτή η επιστροφή «δεν είναι επανένωση, δεν χωρίσαμε ποτέ», αλλά μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας εξέλιξης και συναισθηματικού εξορκισμού. «Ξεχάσαμε πώς να ζούμε, πώς να παλεύουμε, πώς να είμαστε άγριοι, και γι’ αυτό υποφέρουμε», σημειώνουν, περιγράφοντας τον πυρήνα του άλμπουμ.

Παράλληλα, το συγκρότημα ανακοίνωσε και την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση μετά από επτά χρόνια, στο Fire in the Mountains Festival στη Μοντάνα — μια διοργάνωση με έντονο πνευματικό και κοινωνικό χαρακτήρα, που εστιάζει στη σύνδεση με τη φύση και την υποστήριξη αυτόχθονων κοινοτήτων.

Όπως δήλωσε ο Steve Von Till: «Δεν μπορώ να φανταστώ πιο κατάλληλο πλαίσιο για την επιστροφή μας. Η μουσική μας ήταν πάντα τρόπος να αντιμετωπίζουμε το σκοτάδι — αλλά εδώ αποκτά μια ακόμη πιο βαθιά σημασία».

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

My New Band Believe

Οι My New Band Believe είναι το νέο project του Cameron Picton των black midi

Ο Cameron Picton επιστρέφει με το νέο του project My New Band Believe, παρουσιάζοντας το single...
Foo Fighters

Οι Foo Fighters παρουσιάζουν το "Caught In The Echo" από το επερχόμενο άλμπουμ τους

Οι Foo Fighters επιστρέφουν με το "Caught In The Echo", συνεχίζοντας την προεπισκόπηση του νέου...

Featured

Muse

Muse: Νέο single "Be With You" και ανακοίνωση του άλμπουμ "The WOW! Signal"

Οι Muse επιστρέφουν με το "Be With You", προλογίζοντας το νέο άλμπουμ "The WOW! Signal" και μια...
Lee "Scratch" Perry

Lee "Scratch" Perry: 90 χρόνια από τη γέννηση του τρελού επιστήμονα του dub

Ο Θανάσης Μήνας εισέρχεται στο sanctum sanctorum του μάγου του "Black Ark" και της σκηνής της...
mori – El Niño Bola

mori – El Niño Bola

Cloud rock μέσα στις πρώτες μέρες του Μαρτίου που ο ήλιος αρχίζει να μας καίει το πρόσωπο και δεν...

Best of Network