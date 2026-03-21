Πληροφορίες

Mεγάλο tribute live στο Μάντσεστερ για τον "Mani" των Stone Roses

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του, μουσικοί της brit σκηνής ενώνουν δυνάμεις σε ένα μεγάλο live προς τιμήν του Gary “Mani” Mounfield.

Mani
Avopolis Team

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Gary Mounfield, η πόλη που τον γέννησε ετοιμάζεται να τον αποχαιρετήσει όπως του αξίζει: με ένταση, ιδρώτα και κιθάρες.

Ο μπασίστας των The Stone Roses, και καθοριστική φιγούρα και στους Primal Scream, έφυγε από τη ζωή στις 20 Νοεμβρίου, σε ηλικία 63 ετών, στο σπίτι του στο Greater Manchester, μετά από αναπνευστικά προβλήματα που συνδέονταν με μακροχρόνιο εμφύσημα.

Στις 30 Μαΐου, το Manchester στήνει μια σκηνή-μνημείο. Το tribute event, με τον εύστοχα λοξό τίτλο “Manichester”, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως φόρος τιμής και ως μια συλλογική επαναφορά μνήμης, εκεί όπου το bassline του Mani ήταν ανάσα ζωής.

Τη διοργάνωση υπογράφουν το Madchester.com σε συνεργασία με το streetwear brand GIOGOI, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το event έχει την ευλογία της οικογένειάς του.

Στη σκηνή θα βρεθούν ονόματα που κουβαλούν το DNA της βρετανικής κιθαριστικής κουλτούρας: οι Cast, ο Peter Hook από τους Joy Division, οι The Kowloons, ο Dave McCabe, ο Baz Fratelli, ο Zak Starkey, ο πρώην drummer των Oasis Steve White και ο Jon McClure.

Και κάπου στο βάθος, σαν υπόσχεση που περιμένει να σκάσει, αιωρείται και ένα “AAA headliner” που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Η αλήθεια είναι απλή και λίγο πικρή: τέτοια live δεν γίνονται μόνο για να θυμηθούμε. Γίνονται γιατί δεν αντέχουμε να ξεχάσουμε.

 

Διαβάστε Ακόμα

Neurosis

Νέο άλμπουμ-έκπληξη των Neurosis μετά από 10 χρόνια

Οι Neurosis επιστρέφουν απροειδοποίητα με νέο άλμπουμ μετά από μια δεκαετία, σε ένα έργο-κάθαρση...
My New Band Believe

Οι My New Band Believe είναι το νέο project του Cameron Picton των black midi

Ο Cameron Picton επιστρέφει με το νέο του project My New Band Believe, παρουσιάζοντας το single...

Lee "Scratch" Perry

Lee "Scratch" Perry: 90 χρόνια από τη γέννηση του τρελού επιστήμονα του dub

Ο Θανάσης Μήνας εισέρχεται στο sanctum sanctorum του μάγου του "Black Ark" και της σκηνής της...
mori – El Niño Bola

mori – El Niño Bola

Cloud rock μέσα στις πρώτες μέρες του Μαρτίου που ο ήλιος αρχίζει να μας καίει το πρόσωπο και δεν...

