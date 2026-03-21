Mεγάλο tribute live στο Μάντσεστερ για τον "Mani" των Stone Roses

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Gary Mounfield, η πόλη που τον γέννησε ετοιμάζεται να τον αποχαιρετήσει όπως του αξίζει: με ένταση, ιδρώτα και κιθάρες.

Ο μπασίστας των The Stone Roses, και καθοριστική φιγούρα και στους Primal Scream, έφυγε από τη ζωή στις 20 Νοεμβρίου, σε ηλικία 63 ετών, στο σπίτι του στο Greater Manchester, μετά από αναπνευστικά προβλήματα που συνδέονταν με μακροχρόνιο εμφύσημα.

Στις 30 Μαΐου, το Manchester στήνει μια σκηνή-μνημείο. Το tribute event, με τον εύστοχα λοξό τίτλο “Manichester”, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως φόρος τιμής και ως μια συλλογική επαναφορά μνήμης, εκεί όπου το bassline του Mani ήταν ανάσα ζωής.

Τη διοργάνωση υπογράφουν το Madchester.com σε συνεργασία με το streetwear brand GIOGOI, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το event έχει την ευλογία της οικογένειάς του.

Στη σκηνή θα βρεθούν ονόματα που κουβαλούν το DNA της βρετανικής κιθαριστικής κουλτούρας: οι Cast, ο Peter Hook από τους Joy Division, οι The Kowloons, ο Dave McCabe, ο Baz Fratelli, ο Zak Starkey, ο πρώην drummer των Oasis Steve White και ο Jon McClure.

Και κάπου στο βάθος, σαν υπόσχεση που περιμένει να σκάσει, αιωρείται και ένα “AAA headliner” που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Η αλήθεια είναι απλή και λίγο πικρή: τέτοια live δεν γίνονται μόνο για να θυμηθούμε. Γίνονται γιατί δεν αντέχουμε να ξεχάσουμε.