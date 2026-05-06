Οι Personal Trainer επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Human Assholes"

Οι Personal Trainer ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τρίτου τους άλμπουμ με τίτλο Human Assholes, το οποίο αναμένεται στις 4 Σεπτεμβρίου. Ο νέος δίσκος περιλαμβάνει 15 κομμάτια και έρχεται ως συνέχεια του περσινού Still Willing, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκρότημα συνεχίζει να κινείται σε εκείνο το παράξενο σημείο όπου η indie αμηχανία συναντά την υπερκινητικότητα ενός μυαλού που δεν σταματά ποτέ να σκέφτεται.

Οι Personal Trainer είναι ένα πολυμελές indie/art rock σχήμα από το Άμστερνταμ, με επικεφαλής τον Willem Smit. Ανακατεύοντας post-punk νευρικότητα, lo-fi κιθάρες, spoken word ξεσπάσματα και ποπ μελωδίες που μοιάζουν έτοιμες να καταρρεύσουν αλλά πάντα στέκονται όρθιες, έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της σύγχρονης ολλανδικής σκηνής. Με δίσκους όπως τα Big Love Blanket και Still Willing, η μπάντα έχει χτίσει φήμη για τις χαοτικά ζωντανές εμφανίσεις και τον ήχο της που ισορροπεί ανάμεσα στην αμηχανία, το χιούμορ και την υπαρξιακή ένταση.

Πρώτο single είναι το “Punch Drunk Love”, δανεισμένο ονομαστικά από την ταινία του Paul Thomas Anderson, με συμμετοχές από τη Susanne Linssen των Hospital Bombers και την πρώην μέλος του σχήματος Franti Maresova.

Ο frontman Willem Smit περιγράφει το τραγούδι ως μια αποτύπωση της έντονης αίσθησης του να είσαι ερωτευμένος, ή έστω παγιδευμένος μέσα σε μια εμμονή που μοιάζει με έρωτα. «Το “Punch Drunk Love” μου θυμίζει αυτό το πολύ δυνατό συναίσθημα της αγάπης ή της εμμονικής έλξης προς κάποιον, που μπορεί εύκολα να ξεφύγει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το tracklist του άλμπουμ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα “Marvin's Curtain Up”, “Scrambled Egg”, “Bone”, “Moping”, “Human Assholes” και το υπέροχα δυστοπικό “Letter From A Scentless Realm”, τίτλους που μοιάζουν να έχουν βγει από σημειωματάριο κάποιου που κοιμάται λίγο, σκέφτεται πολύ και μάλλον γελάει με όλα την λάθος στιγμή.