Το r/indieheads απαγορεύει labels που παριστάνουν «απλούς χρήστες» για να προωθούν καλλιτέχνες

Το Reddit και ειδικότερα το subreddit r/indieheads, μία από τις μεγαλύτερες online κοινότητες για fans της alternative και underground μουσικής, ανακοίνωσε νέα αυστηρή πολιτική απέναντι σε λογαριασμούς δισκογραφικών εταιρειών που εμφανίζονταν ως «κανονικοί χρήστες» για να προωθούν καλλιτέχνες από τα roster τους.

Σύμφωνα με τους moderators, εσωτερική έρευνα αποκάλυψε αύξηση λογαριασμών που σχολίαζαν ή έκαναν posts σχεδόν αποκλειστικά για συγκεκριμένους artists, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτουν την επαγγελματική τους σχέση με labels ή distributors. «Δεν θα αποκαλύψουμε ακόμη ποιες εταιρείες εμπλέκονται», ανέφερε moderator της κοινότητας μέσω Instagram, προσθέτοντας ότι ήταν «απογοητευτικό» να διαπιστώσουν πόσο καιρό λειτουργούσαν ορισμένοι από αυτούς τους λογαριασμούς χωρίς διαφάνεια.

Από εδώ και πέρα, κάθε ανώνυμος λογαριασμός που συνδέεται με label και προωθεί κυρίως δικούς του καλλιτέχνες θα αποκλείεται μόνιμα. Οι εταιρείες θα μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις μόνο εφόσον είναι επίσημα verified, είτε μέσω του νέου συστήματος επαλήθευσης του Reddit είτε μέσω της ίδιας της moderation ομάδας του subreddit.

Η κίνηση παρουσιάζεται ως προσπάθεια προστασίας της «οργανικής» συζήτησης και αποτροπής χειραγώγησης των trends. Κάτι που, αν το σκεφτεί κανείς, μοιάζει σχεδόν ανατρεπτικό μέσα σε ένα internet όπου οι περισσότεροι αλγόριθμοι μυρίζουν marketing πριν καν πατήσεις play.

«Υπάρχει λόγος που οι εταιρείες προτιμούν πλατφόρμες όπως το TikTok αντί για το Reddit», έγραψε χαρακτηριστικά χρήστης του r/indieheads. «Επειδή εδώ δεν μπορείς να χειραγωγήσεις τόσο εύκολα τα trends».

Το subreddit έχει ήδη πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι σε περιεχόμενο που θεωρεί ότι αλλοιώνει τον χαρακτήρα της κοινότητας, έχοντας στο παρελθόν απαγορεύσει και μουσική που δημιουργείται μέσω generative AI. Η νέα απόφαση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη fan-first λογική του χώρου, σε μια εποχή όπου η αυθεντικότητα στο internet συχνά μοιάζει με αισθητικό φίλτρο και όχι με πραγματική συνθήκη.