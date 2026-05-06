Οι Rolling Stones ανακοινώνουν επίσημα το νέο άλμπουμ "Foreign Tongues"

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν επίσημα το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Foreign Tongues, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου μέσω της Universal Music Group και της Polydor Records. Πρόκειται για τον 25ο δίσκο της θρυλικής μπάντας και τη συνέχεια του Hackney Diamonds, με την παραγωγή να υπογράφεται ξανά από τον Andrew Watt.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Paul McCartney, ο Robert Smith των The Cure και ο Steve Winwood, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια δισκογραφία που αρνείται πεισματικά να μετατραπεί σε μουσείο νοσταλγίας. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στα Metropolis Studios, στο δυτικό Λονδίνο.

«Λατρεύω αυτές τις ηχογραφήσεις στο Λονδίνο, στα Metropolis», ανέφερε ο Mick Jagger σε σχετική δήλωση. «Ήταν μερικές πολύ έντονες εβδομάδες. Είχαμε 14 εξαιρετικά κομμάτια και δουλέψαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Μου αρέσει αυτό το στούντιο γιατί δεν είναι τεράστιο· μπορείς να νιώσεις το πάθος όλων μέσα στο δωμάτιο».

Τον περασμένο μήνα, οι Stones είχαν ήδη δώσει ένα πρώτο δείγμα από το άλμπουμ με το “Rough and Twisted”, το οποίο κυκλοφόρησε διακριτικά στις 11 Απριλίου ως αυστηρά περιορισμένη white label έκδοση βινυλίου, μόνο σε φυσική μορφή. Το κομμάτι αποδόθηκε στους “The Cockroaches”, ένα όνομα που το συγκρότημα έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για μυστικές εμφανίσεις, σε μια μικρή αυτοσαρκαστική υπόμνηση ότι ακόμα και οι πιο ανθεκτικοί οργανισμοί της rock κάποτε μαθαίνουν να επιβιώνουν σαν θρύλοι και σαν φαντάσματα ταυτόχρονα.

Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί ζωντανές εμφανίσεις που να συνοδεύουν την κυκλοφορία του δίσκου.