Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Οι Rolling Stones ανακοινώνουν επίσημα το νέο άλμπουμ "Foreign Tongues"

Ο 25ος δίσκος των Rolling Stones κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, με συμμετοχές από Paul McCartney, Robert Smith και Steve Winwood.

Rolling Stones
Avopolis Team

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Yung Lean Romain Gavras

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν επίσημα το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Foreign Tongues, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου μέσω της Universal Music Group και της Polydor Records. Πρόκειται για τον 25ο δίσκο της θρυλικής μπάντας και τη συνέχεια του Hackney Diamonds, με την παραγωγή να υπογράφεται ξανά από τον Andrew Watt.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Paul McCartney, ο Robert Smith των The Cure και ο Steve Winwood, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια δισκογραφία που αρνείται πεισματικά να μετατραπεί σε μουσείο νοσταλγίας. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στα Metropolis Studios, στο δυτικό Λονδίνο.

«Λατρεύω αυτές τις ηχογραφήσεις στο Λονδίνο, στα Metropolis», ανέφερε ο Mick Jagger σε σχετική δήλωση. «Ήταν μερικές πολύ έντονες εβδομάδες. Είχαμε 14 εξαιρετικά κομμάτια και δουλέψαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Μου αρέσει αυτό το στούντιο γιατί δεν είναι τεράστιο· μπορείς να νιώσεις το πάθος όλων μέσα στο δωμάτιο».

Τον περασμένο μήνα, οι Stones είχαν ήδη δώσει ένα πρώτο δείγμα από το άλμπουμ με το “Rough and Twisted”, το οποίο κυκλοφόρησε διακριτικά στις 11 Απριλίου ως αυστηρά περιορισμένη white label έκδοση βινυλίου, μόνο σε φυσική μορφή. Το κομμάτι αποδόθηκε στους “The Cockroaches”, ένα όνομα που το συγκρότημα έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για μυστικές εμφανίσεις, σε μια μικρή αυτοσαρκαστική υπόμνηση ότι ακόμα και οι πιο ανθεκτικοί οργανισμοί της rock κάποτε μαθαίνουν να επιβιώνουν σαν θρύλοι και σαν φαντάσματα ταυτόχρονα.

Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί ζωντανές εμφανίσεις που να συνοδεύουν την κυκλοφορία του δίσκου.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Rolling Stones

Οι Rolling Stones ανακοινώνουν επίσημα το νέο άλμπουμ "Foreign Tongues"

Ο 25ος δίσκος των Rolling Stones κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, με συμμετοχές από Paul McCartney,...
Slim Dunlap

Slim Dunlap – Every Little Word

Θαυμαστές της μουσικής του παραγνωρισμένου Slim Dunlap (1951 – 2024) ήταν ο Bruce Springsteen, ο...
Remade – Hug the Sun

Remade – Hug the Sun

Ένα ειλικρινές indie rock άλμπουμ με δυνατές μελωδίες και έντονες 90s επιρροές, που ισορροπεί...
Full Metal Bracket Απρίλιος 2026

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Απριλίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Miss Grit

Miss Grit – Under My Umbrella

Το "Under My Umbrella" της Miss Grit είναι ένα εσωστρεφές, ηλεκτρονικό άλμπουμ που ισορροπεί...
4 νέoι ambient δίσκοι για τον Μάιο

4 νέoι ambient δίσκοι για τον Μάιο

Τέσσερα νέα ambient άλμπουμ για τον Μάιο χαμηλώνουν την ένταση και ανοίγουν χώρο: από υπόγεια drones μέχρι...
Handle – COLLIDE

Handle – COLLIDE

Το experimental post-punk/no wave άλμπουμ "COLLIDE" των Handle συνδυάζει spoken word, tribal...

At the Gates – The Ghost of a Future Dead

Το κύκνειο άσμα των At the Gates, η θριαμβευτική τους έξοδος και η βαριά σκιά του αποχαιρετισμού. 
The Monochrome Set

The Monochrome Set – Lotus Bridge

Κομψό, ιδιόρρυθμο και διαρκώς γοητευτικό, το 17ο άλμπουμ των Monochrome Set είναι ένα μαγικό...

Boodroom – Inside the Boodroom EP

Οι Boodroom συστήνονται με το πρώτο τους EP, το οποίο μας έστειλαν να ακούσουμε λίγες μέρες πριν...
Matt Christensen

Matt Christensen – Skeleton Vs Flesh

Ο Matt Christensen επιστρέφει με το "Skeleton Vs Flesh", ένα εσωστρεφές slowcore άλμπουμ για την...
Arlo Parks

Arlo Parks – Ambiguous Desire

Η Arlo Parks επιστρέφει με το "Ambiguous Desire", ένα άλμπουμ που φέρνει την ιδιαίτερη pop της...
Nine Inch Noize

Nine Inch Nails & Boys Noize – Nine Inch Noize

Το "Nine Inch Noize" ενώνει Trent Reznor, Atticus Ross και Boys Noize σε ένα φορτισμένο υβρίδιο...
Lumiere & Χριστίνα Σαμαρά

Lumiere & Χριστίνα Σαμαρά – O Χρόνος Μακριά Σου

Ο Lumiere παρουσιάζει το "Ο Χρόνος Μακριά σου", ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά άλμπουμ του 2026,...
Chris Lucey

Chris Lucey – Songs of Protest and Anti-Protest

Με την ευκαιρία της Record Store Day 2026, η εταιρεία Poppydisc επανέκδωσε σε -πορτοκαλί- βινύλιο ένα χαμένο psych/folk-rock...

Vinterland – Welcome My Last Chapter

Ο Δημήτρης Τσούπρος ξεχωρίζει εμβληματικούς δίσκους του extreme metal που έμειναν μετέωροι στον...
Thundercat

Thundercat – Distracted

Μετά από 6 χρόνια σιωπής, το πολυεργαλείο της σύγχρονης μουσικής, Thundercat, επιστρέφει με το...
Robbie Williams

Robbie Williams – Britpop

Η μεγάλη επιστροφή στο 1995 ή μια ένδοξη ανακύκλωση;
Tom Misch

Tom Misch – Full Circle

Μετά από οκτώ χρόνια σιωπής, μια ώριμη επιστροφή σε folk και soft rock μονοπάτια.

Knumears – Directions

Οι Καλιφορνέζοι Knumears επιστρέφουν με τον δεύτερο πλήρη δίσκο τους, ο οποίος τους βρίσκει στην...

Featured

Rolling Stones

Οι Rolling Stones ανακοινώνουν επίσημα το νέο άλμπουμ "Foreign Tongues"

Ο 25ος δίσκος των Rolling Stones κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, με συμμετοχές από Paul McCartney,...
Yung Lean Romain Gavras

Yung Lean και Romain Gavras στήνουν μια εφηβική αποκάλυψη στο "STORM"

Σε ένα δυστοπικό λύκειο του 2034, ο Yung Lean γίνεται φορέας χάους σε ένα 7λεπτο οπτικοακουστικό...
Slim Dunlap

Slim Dunlap – Every Little Word

Θαυμαστές της μουσικής του παραγνωρισμένου Slim Dunlap (1951 – 2024) ήταν ο Bruce Springsteen, ο...

Best of Network