Ο Kevin Barnes των Of Montreal ανοίγει το πιο προσωπικό του κεφάλαιο με το "Already Dreaming"

Οι Of Montreal ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ aethermead, που αναμένεται στις 5 Ιουνίου μέσω της Polyvinyl Record Co.. Παράλληλα, ο Kevin Barnes έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο single “Already Dreaming”, συνοδευόμενο από video σε σκηνοθεσία της κόρης του, Beatrice Barnes, η οποία σπουδάζει κινηματογράφο.

Σύμφωνα με τον Barnes, το aethermead είναι «προσωπικό και εξομολογητικό σε σχεδόν αμήχανο βαθμό». Ο δίσκος γεννήθηκε μετά τον χωρισμό του από την τότε αρραβωνιαστικιά του και τη μετακόμισή του από την απομονωμένη καθημερινότητα του Vermont στο Brooklyn. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η Νέα Υόρκη αποτελούσε πάντα μια ρομαντική εμμονή για εκείνον, αλλά ποτέ δεν είχε καταφέρει να βρει τον σωστό τρόπο ή χρόνο για να ζήσει εκεί. «Αυτή τη φορά, όλα συνέβησαν τη σωστή στιγμή», σημειώνει. Ο τίτλος του άλμπουμ προέρχεται από την περιοχή Nethermead του Prospect Park, όπου συνήθιζε να βγάζει βόλτα τον σκύλο του.

Για το “Already Dreaming”, ο Barnes εξηγεί πως το έγραψε όσο ζούσε ακόμη στο Vermont, χωρίς τότε να αντιλαμβάνεται ότι λειτουργούσε σχεδόν σαν προμήνυμα για το τέλος της οκταετούς σχέσης του. «Όσο λυπημένο κι αν είναι το τραγούδι, μιλά και για νέα ξεκινήματα, για εκείνη την τυφλή ελπίδα που υπάρχει όταν γκρεμίζεις τα πάντα και ξεκινάς ξανά», αναφέρει. Παράλληλα, περιγράφει τη συνεργασία με την κόρη του ως μία από τις πιο ουσιαστικές εμπειρίες της περιόδου, αποκαλύπτοντας ότι ένας από τους βασικούς λόγους που μετακόμισε στη Νέα Υόρκη ήταν για να βρίσκεται πιο κοντά της.

Η Beatrice Barnes, από την πλευρά της, σημειώνει πως εμπνεύστηκε από σινεμά των 60s και σουρεαλιστικά έργα, χτίζοντας ένα ονειρικό αλλά ασφυκτικό σύμπαν γύρω από ένα ζευγάρι που συνυπάρχει μέσα στη φθορά και την αποξένωση. «Ένας άνθρωπος παλεύει απεγνωσμένα για προσοχή, ενώ ο άλλος απορρίπτει κάθε προσπάθεια», εξηγεί.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Brooklyn, στο στούντιο The Honey Jar, με τον Drew Vandenberg, ενώ συμμετέχει και η live μπάντα των Of Montreal, με τους Clayton Rychlik, Jojo Glidwell και Ross Brand. Πρώτο δείγμα του δίσκου είχε προηγηθεί το single “When”.