Πληροφορίες

Με AI, bots και εκατομμύρια streams, ένας Αμερικανός ομολόγησε απάτη εις βάρος μουσικών

Έστησε χιλιάδες accounts και «τάισε» τις πλατφόρμες με ψεύτικα τραγούδια AI και τώρα δηλώνει ένοχος για απάτη εκατομμυρίων.

AI, bots
Avopolis Team

Ένας 54χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα, ο Michael Smith, δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την ηλεκτρονική απάτη, σε μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από το πιο δυστοπικό timeline της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Smith δημιούργησε εκατοντάδες χιλιάδες τραγούδια με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια τα «φούσκωσε» τεχνητά, στήνοντας ένα δίκτυο από bots που τα αναπαρήγαγαν δισεκατομμύρια φορές.

Το σύστημα ήταν απλό: χιλιάδες ψεύτικοι λογαριασμοί σε πλατφόρμες όπως Spotify, Apple Music και YouTube Music, συνεχές streaming, και ροές χρημάτων που κατέληγαν σε έναν και μόνο αποδέκτη. Το αποτέλεσμα; Πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα έσοδα από royalties, χρήματα που αφαιρέθηκαν από πραγματικούς καλλιτέχνες.

«Τα τραγούδια και οι ακροατές μπορεί να ήταν ψεύτικοι, αλλά τα εκατομμύρια ήταν απολύτως αληθινά», δήλωσε ο εισαγγελέας Jay Clayton, υπογραμμίζοντας το εύρος της απάτης. Η υπόθεση φωτίζει μια σκοτεινή πτυχή του streaming οικοσυστήματος: τα royalties μοιράζονται από ένα κοινό ταμείο, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε ψεύτικο stream αφαιρεί μερίδιο από τους δημιουργούς που ακούγονται πραγματικά.

Και κάπου εδώ αρχίζει η μεγαλύτερη ανησυχία. Σύμφωνα με το Billboard, πλατφόρμες όπως η Suno παράγουν πλέον έως και 7 εκατομμύρια τραγούδια την ημέρα, ενώ η Deezer δέχεται περίπου 60.000 AI-generated tracks καθημερινά. Ο ίδιος ο επικεφαλής μουσικής της Suno παραδέχεται: «Κάθε μέρα ξυπνάω και σκέφτομαι: μην καταστρέψεις τη μουσική».

Η υπόθεση Smith δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι περισσότερο μια προειδοποίηση ότι σε έναν κόσμο όπου η μουσική μπορεί να παραχθεί μαζικά και να καταναλωθεί αυτόματα, η έννοια της αξίας αρχίζει να τρίζει. Και κάπου ανάμεσα σε streams, bots και αλγόριθμους, η πραγματική δημιουργία κινδυνεύει να γίνει… θόρυβος.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

