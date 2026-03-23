Οι Black Keys επιστρέφουν με νέο single από το επερχόμενο άλμπουμ "Peaches!"

Οι The Black Keys μοιράστηκαν το νέο τους κομμάτι "Where There’s Smoke, There’s Fire", προαναγγέλλοντας το επερχόμενο 14ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Peaches!, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου μέσω των Easy Eye Sound και Parlophone Records.

Το single συνοδεύεται από επίσημο βίντεο, γυρισμένο κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης, αιφνιδιαστικής και intimate εμφάνισής τους στο Lucinda’s στη Νέα Υόρκη, και ακολουθεί το "You Got To Lose", που αποτέλεσε την πρώτη γεύση από το νέο υλικό.

Ο Dan Auerbach χαρακτήρισε το Peaches! ως τον «πιο φυσικό δίσκο» του συγκροτήματος από το ντεμπούτο τους το 2002, The Big Come Up. Η δημιουργία του άλμπουμ συνδέεται και με μια προσωπική περίοδο για τον ίδιο, καθώς ξεκίνησε όταν ο πατέρας του διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Νάσβιλ. Ο Patrick Carney αντιλήφθηκε άμεσα ότι η επιστροφή στο στούντιο θα λειτουργούσε λυτρωτικά για το δίδυμο.

Η ηχητική κατεύθυνση του δίσκου αντλεί έμπνευση από τη βαθιά τους σχέση με τη συλλογή δίσκων, μια εμμονή που έχει εξελιχθεί και στα Record Hang DJ sets που διοργανώνουν. Όπως σημειώνει ο Auerbach, πολλά από τα κομμάτια ξεκίνησαν ως ανακαλύψεις σε 45άρια που θα μπορούσαν να μεταφερθούν ζωντανά.

Παράλληλα, οι Black Keys ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την περιοδεία Peaches ’N Kream World Tour στις 24 Απριλίου, με support acts από το roster της Easy Eye Sound, ενώ το καλοκαίρι θα εμφανιστούν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στάσεις στο Victorious Festival και δύο headline συναυλίες στο Λονδίνο.