Οι Black Keys επιστρέφουν με νέο single από το επερχόμενο άλμπουμ "Peaches!"

Το "Where There’s Smoke, There’s Fire" ανοίγει τον δρόμο για τον νέο δίσκο των Black Keys, που κυκλοφορεί την 1η Μαΐου.

Black Keys
Avopolis Team

Οι The Black Keys μοιράστηκαν το νέο τους κομμάτι "Where There’s Smoke, There’s Fire", προαναγγέλλοντας το επερχόμενο 14ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Peaches!, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου μέσω των Easy Eye Sound και Parlophone Records.

Το single συνοδεύεται από επίσημο βίντεο, γυρισμένο κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης, αιφνιδιαστικής και intimate εμφάνισής τους στο Lucinda’s στη Νέα Υόρκη, και ακολουθεί το "You Got To Lose", που αποτέλεσε την πρώτη γεύση από το νέο υλικό.

Ο Dan Auerbach χαρακτήρισε το Peaches! ως τον «πιο φυσικό δίσκο» του συγκροτήματος από το ντεμπούτο τους το 2002, The Big Come Up. Η δημιουργία του άλμπουμ συνδέεται και με μια προσωπική περίοδο για τον ίδιο, καθώς ξεκίνησε όταν ο πατέρας του διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Νάσβιλ. Ο Patrick Carney αντιλήφθηκε άμεσα ότι η επιστροφή στο στούντιο θα λειτουργούσε λυτρωτικά για το δίδυμο.

Η ηχητική κατεύθυνση του δίσκου αντλεί έμπνευση από τη βαθιά τους σχέση με τη συλλογή δίσκων, μια εμμονή που έχει εξελιχθεί και στα Record Hang DJ sets που διοργανώνουν. Όπως σημειώνει ο Auerbach, πολλά από τα κομμάτια ξεκίνησαν ως ανακαλύψεις σε 45άρια που θα μπορούσαν να μεταφερθούν ζωντανά.

Παράλληλα, οι Black Keys ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την περιοδεία Peaches ’N Kream World Tour στις 24 Απριλίου, με support acts από το roster της Easy Eye Sound, ενώ το καλοκαίρι θα εμφανιστούν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στάσεις στο Victorious Festival και δύο headline συναυλίες στο Λονδίνο.

 

 

Διαβάστε Ακόμα

Dead Can Dance

Οι Dead Can Dance επέστρεψαν με το νέο single "Our Day Will Come"

Νέο κομμάτι με πολιτικό φορτίο από τους Dead Can Dance, που εγκαινιάζει μια σειρά μηνιαίων...
Darkthrone

Οι Darkthrone ανακοινώνουν νέο άλμπουμ "Pre-Historic Metal"

Σαράντα χρόνια μετά to ξεκίνημά τους, οι Darkthrone επιστρέφουν με ένα νέο άλμπουμ που επιμένει στον ωμό,...
Lustmord

Lustmord και Dave Lombardo ετοιμάζουν κοινό άλμπουμ στα όρια του ήχου

Ο Lustmord ενώνει δυνάμεις με τον Dave Lombardo σε ένα σκοτεινό, ήδη ολοκληρωμένο project που...

Featured

33 Lovers

Οι 33 Lovers βγαίνουν στο φως χωρίς να εγκαταλείπουν το όνειρο

Λίγο πριν την παρουσίαση του νέου άλμπουμ στο Ίλιον Plus, ο Γιάννης Παπαϊωάννου συνομιλεί με τον...
Gal Costa

Gal Costa: Όταν η άνοιξη απέκτησε φωνή

Ένα ντεμπούτο που στάζει φως και πονηριά: η Gal Costa πριν γίνει μύθος, σε έναν δίσκο που μυρίζει...
James Blake

James Blake – Trying Times

Ο James Blake επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους πιο δημιουργικούς καλλιτέχνες της γενιάς...

Best of Network