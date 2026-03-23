Lustmord και Dave Lombardo ετοιμάζουν κοινό άλμπουμ στα όρια του ήχου

Μια απρόσμενη αλλά βαθιά λογική συνάντηση φαίνεται να παίρνει μορφή: ο Lustmord, από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της ambient industrial σκηνής, συνεργάζεται με τον Dave Lombardo, τον θρυλικό drummer των Slayer, Fantômas και Mr. Bungle.

Το κοινό τους άλμπουμ, που βρισκόταν υπό ανάπτυξη για περισσότερα από δύο χρόνια, έχει πλέον ολοκληρωθεί, σύμφωνα με δηλώσεις και των δύο καλλιτεχνών. Ο Lombardo είχε ήδη αποκαλύψει από το 2025 ότι το project βρισκόταν στο στάδιο της μίξης, ενώ ο Brian Williams (Lustmord) επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η ηχογράφηση έχει ολοκληρωθεί, περιγράφοντας το αποτέλεσμα ως «ένα ηχητικό τέρας» και «όχι για ευαίσθητες ψυχές».

Η συνεργασία γεννήθηκε μέσα από έναν «δημιουργικό διάλογο» που ξεκίνησε το 2023, με στόχο τη συγχώνευση των δύο διαφορετικών αλλά εξίσου ακραίων μουσικών κόσμων τους. Από τη μία, η σκοτεινή, σχεδόν τελετουργική ηχητική αρχιτεκτονική του Lustmord και από την άλλη, η εκρηκτική ρυθμική δύναμη του Lombardo.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα project που θα κινηθεί πέρα από τα συμβατικά όρια των ειδών, εκεί όπου ο ήχος γίνεται εμπειρία και όχι απλώς ακρόαση.