Οι Darkthrone ανακοινώνουν νέο άλμπουμ "Pre-Historic Metal"

Οι Darkthrone συνεχίζουν αταλάντευτα την πορεία τους, ανακοινώνοντας το νέο στούντιο άλμπουμ Pre-Historic Metal, που θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου 2026 μέσω της Peaceville Records.

Το δίδυμο των Fenriz και Nocturno Culto επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την αφοσίωσή του σε μια αρχέγονη και ενστικτώδη προσέγγιση του metal. Όπως σημειώνει ο Fenriz, ο όρος «προϊστορικό» δεν λειτουργεί ως αυστηρός ορισμός αλλά ως αίσθηση: «είναι απλώς το vibe μας».

Σε συνέχεια του It Beckons Us All (2024), το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει οκτώ κομμάτια που κινούνται στον άξονα ενός «old metal» επαναπροσδιορισμένου, με επιρροές από thrash, heavy, doom και black metal. Ο ήχος παραμένει σκόπιμα οργανικός, με βαριά riffs και μια σύνθεση που επιστρέφει σε μεθόδους της ύστερης δεκαετίας του ’80, διατηρώντας όμως τη σημερινή ωριμότητα του σχήματος.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στα Chaka Khan Studios στο Όσλο, με την παραγωγή να υπογράφουν οι Ole Øvstedal, Silje Høgevold και Mads Luis. Το mastering ανέλαβαν οι Jack Control (Enormous Door) και Maor Appelbaum.