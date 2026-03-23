Οι Dead Can Dance επέστρεψαν με το νέο single "Our Day Will Come"

Απρόσμενη επιστροφή για τους Dead Can Dance, οι οποίοι έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους single "Our Day Will Come" στις 20 Μαρτίου.

Το κομμάτι, με βασικό δημιουργικό άξονα τον Brendan Perry, κινείται στο γνώριμο ηχητικό σύμπαν του συγκροτήματος, συνδυάζοντας folk, ambient και παραδοσιακές επιρροές, αυτή τη φορά με πιο λιτή και στοχαστική προσέγγιση.

Πέρα από την αισθητική του, το "Our Day Will Come" φέρει σαφές πολιτικό μήνυμα. Ο τίτλος παραπέμπει σε ιρλανδικό ρεπουμπλικανικό σύνθημα και λειτουργεί ως δήλωση αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ιρλανδίας και της Παλαιστίνης. Στο ίδιο πλαίσιο, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι το 50% των εσόδων από το single θα διατεθεί στον οργανισμό Medical Aid for Palestinians.

Παράλληλα, οι Dead Can Dance φαίνεται να απομακρύνονται από τις παραδοσιακές streaming πλατφόρμες, επιλέγοντας να διαθέτουν τις επόμενες κυκλοφορίες τους απευθείας μέσω Bandcamp και της δικής τους δισκογραφικής, Holy Tongue Records.

Το "Our Day Will Come" αποτελεί την πρώτη από μια σειρά μηνιαίων singles που έχουν προγραμματίσει για το 2026, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για το συγκρότημα.