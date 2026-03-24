Πληροφορίες

Ο Bruce Springsteen δίνει το "Born in the U.S.A." σε καμπάνια κατά του Trump

Το εμβληματικό κομμάτι του Springsteen γίνεται soundtrack σε καμπάνια της ACLU ενόψει κρίσιμης υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο για την υπηκοότητα εκ γεννήσεως.

Bruce Springsteen
Avopolis Team

Ο Bruce Springsteen έδωσε άδεια χρήσης του “Born in the U.S.A.” σε νέα καμπάνια της American Civil Liberties Union (ACLU), η οποία στρέφεται κατά εκτελεστικού διατάγματος του Donald Trump που επιχειρεί να περιορίσει το δικαίωμα υπηκοότητας εκ γεννήσεως στις ΗΠΑ.

Η καμπάνια έρχεται λίγο πριν την εκδίκαση της υπόθεσης Trump v. Barbara στο Ανώτατο Δικαστήριο την 1η Απριλίου. Το επίμαχο διάταγμα, που υπογράφηκε μετά την επιστροφή του Trump στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, στοχεύει στην αναδιαμόρφωση της 14ης Τροπολογίας, ώστε να αποκλείονται από την αυτόματη υπηκοότητα όσοι γεννιούνται στις ΗΠΑ.

Στο νέο διαφημιστικό, υπό τους ήχους του “Born in the U.S.A.”, εμφανίζονται Αμερικανοί διαφορετικών καταβολών, με στόχο –όπως σημειώνεται– την «προστασία της υπηκοότητας εκ γεννήσεως». Το μήνυμα συνοδεύεται από τη φράση: «Γεννήθηκες στις ΗΠΑ; Αυτό είναι το σπίτι σου».

Ένα σύντομο, 30 δευτερολέπτων edit του spot, που έκανε πρεμιέρα στις 23 Μαρτίου στην εκπομπή Morning Joe, θα προβληθεί τις επόμενες ημέρες σε μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα όπως το MLB Opening Day, το Survivor και το American Idol.

Σε ανακοίνωσή της, η ACLU κατηγορεί τον Trump ότι από την πρώτη μέρα της θητείας του έχει στοχοποιήσει τους μετανάστες, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια κατάργησης της υπηκοότητας εκ γεννήσεως «κεντρικό πυλώνα μιας σκληρής πολιτικής ατζέντας».

Ο εκτελεστικός διευθυντής της ACLU, Anthony D. Romero, μιλώντας στο Rolling Stone, εξήρε τον Springsteen για το ότι «λέει την αλήθεια στην εξουσία», προσθέτοντας πως ο καλλιτέχνης εμφανίζεται «πιο ανήσυχος και έτοιμος να αντεπιτεθεί από ποτέ».

Η στήριξη του Springsteen έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας αντιπαράθεσής του με τον Trump, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «loser» μετά τις δηλώσεις του μουσικού για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, με αφορμή την ανακοίνωση της περιοδείας Land of Hopes and Dreams.

 

 

