Η FKA twigs καταθέτει αγωγή κατά των The Twigs για "διαμάχη εμπορικού σήματος"

Η FKA Twigs, κατά κόσμον Tahliah Barnett, κατέθεσε αγωγή κατά του indie συγκροτήματος The Twigs, σε μια διαμάχη γύρω από το trademark του καλλιτεχνικού της ονόματος, που –σύμφωνα με την ίδια– έχει κλιμακωθεί σε πιέσεις και οικονομικές απαιτήσεις «επταψήφιου» ύψους.

Η μπάντα, που αποτελείται από τις δίδυμες Laura και Linda Good, φέρεται να έχει στείλει πολλαπλές επιστολές εξώδικες επιστολές στην Barnett, υποστηρίζοντας πιθανή «σύγχυση» μεταξύ των δύο ονομάτων. Ωστόσο, η ίδια τονίζει ότι το συγκρότημα γνώριζε τη δραστηριότητά της ως FKA Twigs ήδη από το 2013, όταν και είχαν επικοινωνήσει μαζί της για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Rolling Stone, η Barnett είχε προτείνει τότε ένα ποσό 15.000 δολαρίων ώστε να συνυπάρχουν οι δύο καλλιτεχνικές οντότητες, πρόταση που απορρίφθηκε από τη μπάντα, η οποία –όπως αναφέρεται– δεν συναίνεσε ποτέ σε αυτή τη λύση.

Η υπόθεση επανήλθε το 2024, όταν οι The Twigs φέρονται να απέστειλαν νέες επιστολές, επιχειρώντας –κατά την αγωγή– να «εργαλειοποιήσουν» τις αξιώσεις τους, απειλώντας ακόμη και με δικαστικά μέτρα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη χρήση του ονόματος FKA Twigs.

Στο κείμενο της αγωγής σημειώνεται πως είναι «αδιανόητο» να υπάρξει σύγχυση μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας ότι η FKA Twigs διαθέτει εκατομμύρια ακροατές και προβολές, ενώ η μπάντα έχει ελάχιστη ψηφιακή παρουσία. «Οι δύο πλευρές δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικά εμπορικά οικοσυστήματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Barnett κατηγορεί το συγκρότημα ότι απείλησε με νομικές ενέργειες και απαίτησε «σημαντική επταψήφια αποζημίωση» προκειμένου να αποσύρει τις αξιώσεις του.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί νομικά, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα όρια και τις εντάσεις γύρω από την ταυτότητα και τα δικαιώματα ονοματοδοσίας στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.