Ο Nick Cave ξαναγράφει το "Red Right Hand" για τη νέα ταινία "Peaky Blinders"

Το εμβληματικό κομμάτι επιστρέφει σε νέα εκδοχή για το "Peaky Blinders: The Immortal Man", μετά από αίτημα του Cillian Murphy και της δημιουργικής ομάδας.

Το “Red Right Hand” του Nick Cave, το τραγούδι που έχει ταυτιστεί όσο λίγα με το σύμπαν του Peaky Blinders, επιστρέφει σε νέα εκδοχή για τη forthcoming ταινία του Netflix Peaky Blinders: The Immortal Man.

Το κομμάτι, που έντυσε την εμβληματική πρώτη σκηνή της σειράς με τον Thomas Shelby (Cillian Murphy) να διασχίζει καβάλα ένα μαύρο άλογο το μεταπολεμικό Μπέρμιγχαμ, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς της. Δεν είναι τυχαίο ότι και διασκευές του (από Arctic Monkeys και PJ Harvey) έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές στιγμές της σειράς.

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία δημιουργίας του soundtrack της ταινίας, ο Murphy μαζί με τους music supervisors Anthony Genn και Martin Slattery διαπίστωσαν ότι η original εκδοχή του τραγουδιού δεν λειτουργούσε όπως αναμενόταν σε μια κομβική σκηνή.

Όπως ανέφερε ο Murphy στο podcast Soundtracking, το τραγούδι ήταν εξαρχής ενσωματωμένο στο σενάριο του Steven Knight, αλλά στην τελική μορφή της σκηνής «δεν δούλευε». «Σκεφτόμουν, γίνεται να μην δουλεύει το “Red Right Hand”; Κι όμως, δεν δούλευε», εξήγησε.

Η λύση ήταν ριζική: να προσεγγίσουν τον ίδιο τον Nick Cave και τον Warren Ellis για μια νέα ηχογράφηση. «Τον πήρα τηλέφωνο και του εξήγησα γιατί η original εκδοχή δεν ταίριαζε. Του άρεσε η ιδέα να επιστρέψει στο κομμάτι», σημείωσε ο Murphy.

Το αποτέλεσμα δικαίωσε την απόφαση. Η νέα εκδοχή, σύμφωνα με τον ίδιο, κουβαλά «περισσότερο βάρος, περισσότερη ιστορία, περισσότερο πόνο» από την αρχική, εναρμονιζόμενη πλήρως με τον κόσμο της ταινίας.

Παράλληλα, ο Murphy αναφέρθηκε και στη συμβολή των Fontaines D.C., οι οποίοι συμμετέχουν στο soundtrack με πρωτότυπο υλικό, χαρακτηρίζοντάς τους ιδανική επιλογή για το ύφος της ταινίας.

Το Peaky Blinders: The Immortal Man αναμένεται να επεκτείνει το σύμπαν της σειράς, με τη μουσική (όπως φαίνεται) να παραμένει κεντρικός αφηγηματικός άξονας.

 

 

