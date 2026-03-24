Ο Mortiis επιστρέφει με το "Ghosts of Europa" και νέο video για το ομώνυμο κομμάτι

Ο Νορβηγός καλλιτέχνης ανακοινώνει νέο άλμπουμ μέσω Prophecy Productions και παρουσιάζει το πρώτο δείγμα, ένα σκοτεινό, ατμοσφαιρικό track με choral διάσταση.

Mortiis
Ο Mortiis, μια από τις πιο ιδιοσυγκρασιακές μορφές της σκοτεινής ηλεκτρονικής και dungeon synth σκηνής, επιστρέφει με νέο άλμπουμ με τίτλο Ghosts of Europa, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου μέσω της Prophecy Productions.

Ο δίσκος σηματοδοτεί την πρώτη του συνεργασία με το συγκεκριμένο label και παρουσιάζεται μέσα από το ομώνυμο κομμάτι, συνοδευόμενο από video σε σκηνοθεσία Claudio Marino.

Το “Ghosts of Europa” κινείται μακριά από τις πιο «βαριές» στιγμές του παρελθόντος του Mortiis, προσεγγίζοντας έναν πιο ατμοσφαιρικό, σχεδόν χορωδιακό ήχο. Όπως εξηγεί ο ίδιος, το κομμάτι πέρασε από πολλές διαφορετικές μορφές μέχρι να καταλήξει στη σημερινή του εκδοχή: «Αυτό το τραγούδι πήρε πολλές μορφές μέχρι να βρει τον εαυτό του. Ξεκίνησε ως κάτι απλό, αλλά σταδιακά αποδομήθηκε και μεταμορφώθηκε, καθώς προέκυπταν νέες ιδέες. Το αποτέλεσμα είναι κάτι παράξενο, μυστηριώδες και χορωδιακό», σημειώνει.

Παράλληλα, αναφέρεται και στον τίτλο του άλμπουμ, τον οποίο είχε επιλέξει χρόνια πριν, τονίζοντας πως σήμερα μοιάζει «σχεδόν προφητικός», παρότι δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση.

Το Ghosts of Europa θα κυκλοφορήσει σε πολλαπλές εκδόσεις, μεταξύ των οποίων ένα πολυτελές 60σέλιδο hardcover artbook 2CD με bonus υλικό, καθώς και συλλεκτικές εκδόσεις βινυλίου και digipak CD.

Με αυτή την κυκλοφορία, ο Mortiis συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ήχο του, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένας καλλιτέχνης που δεν περιορίζεται από είδη ή προσδοκίες.

 

