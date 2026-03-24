Οι Remade «αγκαλιάζουν τον ήλιο» με το νέο άλμπουμ "Hug the Sun"

Το indie rock σχήμα από τη Χαλκίδα επιστρέφει πιο ηλεκτρικό και δυναμικό από ποτέ, παρουσιάζοντας νέο δίσκο και τρίτο video μέσα από αυτόν.

Remade
Οι Remade επιστρέφουν δυναμικά με τη νέα τους δισκογραφική δουλειά, με τίτλο “Hug the Sun”. Μέσα από αυτή τη λεκτική υπερβολή, το συγκρότημα θέλει να περιγράψει έναν φωτεινό και δυναμικό δίσκο,  που δημιουργήθηκε για να ακούγεται δυνατά.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ συνοδεύεται και από το video clip του τραγουδιού "Broken" σε σκηνοθεσία του Νίκου Πάνου με πρωταγωνιστή τον Θοδωρή Μιστριώτη. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Χαλκίδα και σε μια ακόμη μυστική τοποθεσία στην Εύβοια ! Το "Broken" είναι το τρίτο video clip που παρουσιάζουν οι Remade μέσα από το νέο άλμπουμ τους  έπειτα από το “In A Life of a Dream” και “The reign of doubt”.

To indie rock σχήμα από τη Χαλκίδα παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό πριν από δύο χρόνια με το άλμπουμ It was Us, το οποίο απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές, με τις προσεγμένες συνθέσεις και τις ξεχωριστές μελωδίες τους να ξεχωρίζουν.

Σε αντίθεση με τον προηγούμενο ακουστικό τους προσανατολισμό, στο "Hug the Sun" οι ηλεκτρικές κιθάρες παίρνουν τη θέση των ακουστικών, ενώ οι ερμηνείες χαρακτηρίζονται από ένταση, δυναμισμό και εκφραστικότητα. Το άλμπουμ αποτελείται από 10 πρωτότυπα κομμάτια που αναδεικνύουν την εξελικτική πορεία του συγκροτήματος.

Ο πυρήνας των Remade αποτελείται από τον Νίκο Παπαγεωργόπουλο και τον Γιάννη Παπαθεοδώρου. Για την παραγωγή του δίσκου συνεργάστηκαν με τον μουσικό παραγωγό Άλεξ Μπόλπαση (Suono Studios) ο οποίος έπαιξε και  μπάσο ενώ στα ντραμς συμμετέχει ο καταξιωμένος Μιχάλης Καπηλίδης. Το mastering του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε από τον Nick Townsend στα Infrasonic Sound Studios του Nashville, Tennessee.

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ήχου του δίσκου είναι η χρήση πέντε διαφορετικών εναλλακτικών κουρδισμάτων στην κιθάρα, τα οποία δημιουργούν νέα voicings και πλούσιες αρμονικά μελωδίες. Με κάθε νέο εγχείρημα, το συγκρότημα επιλέγει να θέτει νέες δημιουργικές προκλήσεις, διατηρώντας ως σταθερά τα καλοδουλεμένα τραγούδια και τις συναισθηματικά φορτισμένες ερμηνείες, ενώ παράλληλα εξελίσσει το ηχόχρωμα και τις φόρμες της μουσικής του.

Remade

Οι Remade «αγκαλιάζουν τον ήλιο» με το νέο άλμπουμ "Hug the Sun"

Το indie rock σχήμα από τη Χαλκίδα επιστρέφει πιο ηλεκτρικό και δυναμικό από ποτέ, παρουσιάζοντας...
