Ο Neil Diamond επιστρέφει με το "Wild At Heart", ένα άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό από τα sessions με τον Rick Rubin

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός παρουσιάζει 10 κομμάτια από τα sessions του "Home Before Dark", κλείνοντας τη δημιουργική του τριλογία με τον Rick Rubin.

Neil Diamond
Ο Neil Diamond ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ με τίτλο Wild At Heart, το οποίο θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο ανέκδοτο υλικό από τις ηχογραφήσεις του 2007 για το Home Before Dark.

Η συνεργασία του με τον Rick Rubin στη δεκαετία του 2000 είχε ήδη αποδώσει δύο ιδιαίτερα επιτυχημένα άλμπουμ: το 12 Songs (2005) και το Home Before Dark (2008), με το δεύτερο να αποτελεί το μοναδικό άλμπουμ του που έφτασε στην κορυφή του Billboard 200.

Το Wild At Heart, που αναμένεται στις 8 Μαΐου, περιλαμβάνει 10 κομμάτια, εννέα μέχρι πρότινος ακυκλοφόρητα τραγούδια που ο Diamond επεξεργάστηκε εκ νέου, καθώς και μια εναλλακτική εκδοχή του “Forgotten”, το οποίο είχε πρωτοεμφανιστεί στο Home Before Dark.

«Η δουλειά μου με τον Rick ήταν μια πράξη αγάπης», ανέφερε ο 85χρονος δημιουργός σε δήλωσή του. «Είμαι ευγνώμων που αυτά τα τραγούδια θα βρουν επιτέλους τον δρόμο τους προς τον κόσμο, ολοκληρώνοντας αυτή την τριλογία».

Το ομότιτλο κομμάτι, με έντονες country επιρροές, έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα ως πρώτο single, συνοδευόμενο από video που περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις στο στούντιο. Το άλμπουμ είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία και θα κυκλοφορήσει σε CD, βινύλιο και ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ θα υπάρξουν και συλλεκτικές εκδόσεις, όπως έγχρωμα βινύλια και διπλά CD.

Στις ηχογραφήσεις του Home Before Dark, ο Rubin είχε συγκεντρώσει μια ομάδα καταξιωμένων μουσικών, μεταξύ των οποίων οι Benmont Tench και Mike Campbell των Tom Petty And The Heartbreakers, ο session κιθαρίστας Smokey Hormel και ο Matt Sweeney (Chavez, Zwan), συμβάλλοντας στον χαρακτηριστικό ήχο αυτής της περιόδου του Diamond.

 

 

Neil Diamond

Ο Neil Diamond επιστρέφει με το "Wild At Heart", ένα άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό από τα sessions με τον Rick Rubin

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός παρουσιάζει 10 κομμάτια από τα sessions του "Home Before Dark",...
Mai Mai Mai – Karakoz

Mai Mai Mai – Karakoz

