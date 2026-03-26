O Jack Savoretti επιστρέφει με το "I Hear You Calling"

Ο Jack Savoretti παρουσιάζει το “I Hear You Calling”, ένα ολοκαίνουργιο single από το επερχόμενο ένατο στούντιο άλμπουμ του, “We Will Always Be The Way We Were” που θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου 2026.

Ανεβαστικό και γεμάτο συναίσθημα, το “I Hear You Calling” είναι ένας road-trip ύμνος για την αγάπη και τη δέσμευση, που «απογειώνεται» μέσα από πλούσια, λαμπερά synths. Ζεστό, ανοιχτό και άμεσο συναισθηματικά, το τραγούδι αποπνέει αίσθηση σιγουριάς και αφοσίωσης, αναδεικνύοντας το ταλέντο του Jack να γράφει τραγούδια που είναι ταυτόχρονα οικεία και εμψυχωτικά. Στιχουργικά, το τραγούδι μιλά για στιγμές απομόνωσης και αμφιβολίας - μια υπενθύμιση ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, δεν είσαι μόνος.

Ο Jack λέει: «Μερικές φορές απλώς χρειάζεσαι κάποιον να σου πει ότι σε ακούει όταν ζητάς βοήθεια. Έχω δει πολλούς γύρω μου να παλεύουν για τη ζωή τους, να χτυπούν «φαντάσματα», και θέλω απλώς να ξέρουν ότι είμαι δίπλα τους.»

Η κυκλοφορία του “I Hear You Calling” ακολουθεί μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον Jack Savoretti καθώς ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του με μια σειρά 28 εμφανίσεων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη το φθινόπωρο του 2026 που θα ξεκινήσει από την Αθήνα (Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού), στις 26 Σεπτεμβρίου.

Κυκλοφορεί από την ORCHARD με την υποστήριξη της The Hubsters.