Οι Sublime ανακοινώνουν νέο άλμπουμ μετά από 30 χρόνια

Δύο χρόνια μετά τις reunion συναυλίες στο Coachella, όπου ο Jakob Nowell ανέλαβε τα καθήκοντα του frontman που κατείχε ο μακαρίτης πατέρας του, οι Sublime ανακοίνωσαν το πρώτο τους άλμπουμ από το 1996. Με νέα σύνθεση που περιλαμβάνει τον Nowell και τα ιδρυτικά μέλη Eric Wilson και Bud Gaugh, το σκα-πανκ συγκρότημα από τη Νότια Καλιφόρνια θα κυκλοφορήσει το Until the Sun Explodes στις 12 Ιουνίου μέσω της Atlantic. Παρακάτω, δείτε το βίντεο για το ομώνυμο κομμάτι του LP, το οποίο γυρίστηκε στην περιοχή του Long Beach και περιλαμβάνει cameo εμφανίσεις από τους επαγγελματίες σκεϊτμπορντίστες Christian Hosoi και Omar Hassan.

«Ο τελευταίος δίσκος των Sublime που θα κυκλοφορήσει ποτέ είναι το Self-Titled», δήλωσε ο Nowell σε δελτίο τύπου. «Δεν υπάρχει αντικατάσταση της ιστορίας, τελεία. Το άλμπουμ Until the Sun Explodes είναι ένας επίλογος, και το single "Until the Sun Explodes" είναι ο επίλογος του επιλόγου. Είναι ένα αφιέρωμα στο πλούσιο έργο των Sublime, είναι μια αναγνώριση για όλα όσα έχει κάνει ο πατέρας μου για μένα σε όλη μου τη ζωή, και το πιο σημαντικό, είναι ένα ευχαριστώ. Σ' αγαπώ μπαμπά, και σου χρωστάω τη ζωή μου».

Το 2024, οι Sublime κυκλοφόρησαν επίσης το "Feel Like That", μια συνεργασία με το ρεγκέ συγκρότημα Stick Figure που περιλάμβανε αρχειακές ηχογραφήσεις του Bradley Nowell μαζί με νέα φωνητικά από τον Jakob Nowell. Αυτό το τραγούδι δεν περιλαμβάνεται στο Until the Sun Explodes, αλλά το single του περασμένου έτους "Ensenada" περιλαμβάνεται.

Ο μπασίστας Wilson, ο ντράμερ Gaugh και ο τραγουδιστής-κιθαρίστας Bradley Nowell ίδρυσαν τους Sublime το 1988. Κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, 40oz. to Freedom, το 1992, το οποίο ακολούθησε το Robbin’ the Hood το 1994. Ο Nowell πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης το 1996, δύο μήνες πριν από την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ της μπάντας. Ο Wilson και ο Gaugh συνέχισαν να περιοδεύουν εκτενώς με διάφορα ονόματα, μεταξύ των οποίων και το Sublime With Rome. Ο KJ Apa είναι προγραμματισμένος να πρωταγωνιστήσει ως Nowell σε μια βιογραφική ταινία για τους Sublime, σε σκηνοθεσία του Justin Chon.