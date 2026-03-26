Oι Future Islands γιορτάζουν τα 20 χρόνια τους με μια ιδιαίτερη συλλογή

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι Future Islands έχουν διανύσει μια σπάνια πορεία: από ένα ανερχόμενο νέο συγκρότημα έγιναν ένα καλά κρυμμένο μυστικό και από αγαπημένοι μιας μικρής κοινότητας εξελίχθηκαν σε ήρωες του είδους τους. Φτάνοντας σε αυτό το αξιοσημείωτο ορόσημο, αποφεύγουν την προφανή επιλογή. Αντί για μια συλλογή με τα καλύτερά τους τραγούδια, οι Future Islands παρουσιάζουν το From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth – μια άμεση και προσιτή συλλογή (τα μισά τραγούδια δεν έχουν ανέβει ποτέ ψηφιακές πλατφόρμες) που περιλαμβάνει εναλλακτικές εκδοχές επιτυχιών, σπάνια κομμάτια και αγαπημένα των θαυμαστών, αναδεικνύοντας την παλέτα του συγκροτήματος και προσθέτοντας νέα χρώματα στη μοναδικά καθολική τους απήχηση. Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο στις 22 Μαΐου 2026και το συγκρότημα κυκλοφόρησε δύο τραγούδια, τα “Sail” & “Find Love”.

Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, αυτό το διπλό LP καταγράφει τη διαδρομή του συγκροτήματος. Είκοσι τραγούδια για είκοσι χρόνια, τέσσερα μέλη, τέσσερις πλευρές βινυλίου. Οι Future Islands ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια viral στιγμή· η πορεία τους έχει εξαιρετικό βάθος και λεπτότητα. Αυτά τα τραγούδια αποκαλύπτουν ένα συγκρότημα που νιώθει άνετα με τη λεπτότητα, τη χάρη και τη συναισθηματική αντοχή – και δεν έχουν ακουστεί ποτέ πιο διαχρονικοί.

Τα τραγούδια συγκεντρώθηκαν αρχικά σε μια playlist από τον βασικό μπασίστα William Cashion, ο οποίος επέλεξε και τον τίτλο – «Πάντα μου άρεσε η εικόνα αυτού του στίχου», εξηγεί, «Η τρύπα στο πάτωμα είναι η καθημερινότητα, αλλά το σιντριβάνι είναι η μαγεία που συμβαίνει όταν η ζωή που ονειρευόσουν γίνεται τελικά αυτή που ζεις. Είναι το όνειρο και η πραγματικότητα που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο». Ένα γνωστό απόφθεγμα του Tennessee Williams μιλά για αυτού του είδους τη διάρκεια – «ο χρόνος είναι η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα σε δύο τόπους». Είναι ο χρόνος που πραγματικά χωρίζει το πάτωμα από το σιντριβάνι.

Ναι, οι Future Islands μπορούν να εντυπωσιάσουν και να μαγέψουν, αλλά αυτή η κυκλοφορία αφορά κάτι διαφορετικό, κάτι πιο διακριτικό και πιο βαθύ. «Αυτό είναι για όλους όσους κράτησαν αυτά τα τραγούδια μαζί τους, από τα πρώτα house parties μέχρι τις αίθουσες όπου παίζουμε σήμερα», εξηγεί ο Cashion.

Το From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth θα κυκλοφορήσει ψηφιακά, σε CD και σε διπλό LP (Blue + Apricot) στις 22 Μαΐου 2026.