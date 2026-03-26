Bruce Springsteen, Willie Nelson, Johnny Cash και άλλοι σε νέα συλλογή με διασκευές του Tom Waits

Ο Tom Waits ανακοίνωσε μια συλλογή διασκευών των τραγουδιών του, στην οποία θα συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι Solomon Burke, Bruce Springsteen, Willie Nelson, Johnny Cash, Marianne Faithfull, Bob Seger, Diana Krall, John Hammond και άλλοι.

Tom Waits
Ο σπουδαίος τραγουδοποιός έκανε την ανακοίνωση μέσω των κοινωνικών δικτύων, ανεβάζοντας το εξώφυλλο του άλμπουμ Where the Willow and the Dogwood Grow, με την υπόσχεση ότι το έργο θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου.

Η επίσημη ανακοίνωση εξηγεί: «Μαζί με τη μακροχρόνια δημιουργική του συνεργάτιδα και σύζυγό του Kathleen Brennan, ο [Waits] έχει αποδομήσει και ανασυνθέσει την ίδια την έννοια του τραγουδιού, δημιουργώντας έργα που αποτελούν ταυτόχρονα ακατέργαστη έκφραση και υψηλή τέχνη».

Ο Waits και η συνεργάτιδά του και σύζυγός του Kathleen Brennan έχουν ταξινομήσει τα κομμάτια χρονολογικά. Το άλμπουμ, επομένως, ανοίγει με τη ζωντανή ηχογράφηση του Bruce Springsteen του "Jersey Girl", την ωδή του Waits στη Brennan από το άλμπουμ της δεκαετίας του 1980 Heartattack And Vine.

18 τραγούδια αργότερα, η συλλογή υπόσχεται να κλείσει με χάρη με την εκδοχή της Joan Baez του "Day After Tomorrow" από το Real Gone του 2004.

Το άλμπουμ θα συνοδεύεται επίσης από εκτενείς σημειώσεις στο εξώφυλλο με σχόλια για κάθε κομμάτι, που αναλύουν τις ιδιαιτερότητες κάθε ηχογράφησης.

Η ομάδα πίσω από την επικείμενη κυκλοφορία έχει δηλώσει ότι η «συλλογή τιμά όχι μόνο την εξαιρετική ευελιξία της σύνθεσης τραγουδιών του Waits και της Brennan, αλλά και τη σημασία ενός καλλιτέχνη που συνεχίζει να στοιχειώνει και να εμπνέει από τα άκρα προς τα μέσα».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom Waits

Bruce Springsteen, Willie Nelson, Johnny Cash και άλλοι σε νέα συλλογή με διασκευές του Tom Waits

Ο Tom Waits ανακοίνωσε μια συλλογή διασκευών των τραγουδιών του, στην οποία θα συμμετέχουν...
