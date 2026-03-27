Οι President επιστρέφουν με το "Mercy" και βαθαίνουν το σκοτάδι

Οι President συνεχίζουν να χτίζουν τον μύθο τους μέσα από τη σκιά, παρουσιάζοντας το νέο single "Mercy", τη δεύτερη κυκλοφορία τους για το 2026 μετά το "Angel Wings".

Πρόκειται για ένα κομμάτι που δεν χαρίζεται. Βαρύ, αδυσώπητο, σχεδόν καταπιεστικό με κάποιες pop υπόνοιες, που κινείται εκεί που το σύγχρονο metal συναντά την υπαρξιακή ένταση, χωρίς να προσπαθεί να γίνει πολύ "εύκολο" ή προσβάσιμο (ειδικά στις γέφυρες πριν το ρεφρέν).

Όπως δήλωσε το συγκρότημα στο Kerrang!, το "Mercy" γεννήθηκε από την ανάγκη να κοιτάξουν κατάματα μια άβολη αλήθεια: ότι η θρησκεία, διαχρονικά, έχει συνδεθεί όχι μόνο με πίστη αλλά και με σύγκρουση και απώλεια. Περισσότερο όμως από μια καταγγελία, λειτουργεί σαν μια προσπάθεια κατανόησης του πώς η πίστη μπορεί ταυτόχρονα να καθοδηγεί και να διχάζει.

Η μπάντα, με τον άγνωστο μασκοφόρο frontman να παραμένει στο επίκεντρο του μυστηρίου, βρίσκεται ήδη σε περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, ενώ τον επόμενο μήνα μεταφέρεται σε Αγγλία και Ιρλανδία, με κορύφωση μια headline εμφάνιση στο O2 Kentish Town Forum στο Λονδίνο στις 21 Απριλίου.

Οι President έκαναν το live ντεμπούτο τους στο Download Festival 2025, ενώ ακολούθησε η πρώτη τους headline εμφάνιση στο The Garage. Πρόσφατα υπέγραψαν με την Atlantic Records, εγκαινιάζοντας αυτή τη νέα φάση με το "Angel Wings", ενώ το ντεμπούτο EP τους, King Of Terrors, κυκλοφόρησε το περασμένο φθινόπωρο.