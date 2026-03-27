Ο Paul McCartney ανακοινώνει νέο άλμπουμ και κυκλοφορεί το "Days We Left Behind"

Ο Paul McCartney επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από έξι χρόνια και παρουσιάζει το νοσταλγικό single "Days We Left Behind".

Ο Paul McCartney ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου μέσω της MPL και της Capitol Records, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα το πρώτο single "Days We Left Behind".

Πρόκειται για το 19ο προσωπικό άλμπουμ του, υπογεγραμμένο αποκλειστικά με το όνομά του, και το πρώτο του εδώ και σχεδόν έξι χρόνια, μετά το McCartney III (2020).

Η ιδέα για το άλμπουμ ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν ο πρώην Beatles και Wings συνεργάτης συναντήθηκε με τον παραγωγό Andrew Watt για να ανταλλάξουν ιδέες. Από εκείνη τη συνάντηση προέκυψε το εναρκτήριο κομμάτι "As You Lie There", ενώ η ολοκλήρωση του δίσκου έγινε σταδιακά, παράλληλα με τις περιοδείες και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του.

Το "Days We Left Behind" κινείται σε έντονα νοσταλγικό κλίμα, με τον McCartney να επιστρέφει στις αναμνήσεις του από το Λίβερπουλ. Όπως ανέφερε, ο τίτλος του άλμπουμ προέρχεται από στίχο του τραγουδιού και συνδέεται με τις παιδικές του εικόνες από περιοχές όπως η Forthlin Road και το Speke, μια εργατική γειτονιά όπου, όπως λέει, «μπορεί να μην υπήρχαν πολλά, αλλά δεν είχε σημασία, γιατί οι άνθρωποι ήταν σπουδαίοι».

 

 

