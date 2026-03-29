Πέθανε ο Ross "The Boss" Friedman σε ηλικία 72 ετών

Ο Ross “The Boss” Friedman, ο κιθαρίστας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στο proto-punk των Dictators όσο και στο heavy metal των Manowar, πέθανε σε ηλικία 72 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε το Metal Hall of Fame, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη καμπάνιας για την κάλυψη των ιατρικών του εξόδων, όταν διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση.

Σε ανακοίνωσή του, το Metal Hall of Fame χαρακτήρισε τον Friedman «πρωτοπόρο τόσο στο punk όσο και στο heavy metal», επισημαίνοντας τον καθοριστικό του ρόλο ως ιδρυτικό μέλος των Dictators και των Manowar. «Η δυναμική του παιξίματος, ο αναγνωρίσιμος ήχος και το ασυμβίβαστο πνεύμα του διαμόρφωσαν γενιές μουσικών και ακροατών», σημειώνεται, ενώ υπογραμμίζεται πως η επιρροή του εκτείνεται «από την ωμή ενέργεια του πρώιμου punk μέχρι την επική κλίμακα του heavy metal».

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1954, ο Friedman ίδρυσε τους Dictators το 1973, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της proto-punk σκηνής. Συμμετείχε στους τρεις πρώτους δίσκους τους, ανάμεσά τους και το εμβληματικό Go Girl Crazy!, πριν μετακινηθεί στην Ευρώπη για να ενταχθεί στους Shakin' Street.

Το Metal Hall of Fame τον είχε ανακηρύξει «Global Metal Ambassador», έναν τίτλο που συνοψίζει, ίσως πιο απλά απ’ όσο του αξίζει, το αποτύπωμά του: μια κιθάρα που δεν ζήτησε ποτέ άδεια για να ακουστεί.

Μετά την ηχογράφηση πέντε άλμπουμ με τους Manowar, ανάμεσά τους τα ιδιαίτερα αγαπημένα Battle Hymns, Into Glory Ride και Hail to England, ο Friedman αποχώρησε από το συγκρότημα το 1988.

Τα χρόνια που ακολούθησαν τον βρήκαν να συνεργάζεται με διάφορα σχήματα, όπως οι Manitoba's Wild Kingdom, οι The Hellacopters, οι The Nomads, οι Brain Surgeons και οι Burning Starr, ενώ πραγματοποίησε και δύο ακόμη επιστροφές στους The Dictators, οι οποίοι κυκλοφόρησαν τον έκτο δίσκο τους το 2024.