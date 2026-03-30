Οι Avon ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Black On Sunshine"

Το desert rock τρίο με μέλη από Kyuss και Queens Of The Stone Age επιστρέφει με τρίτο δίσκο, φέρνοντας στο φως ένα παλιό, ακυκλοφόρητο κομμάτι.

Avon
Το desert rock τρίο Avon ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Black On Sunshine στις 17 Απριλίου μέσω της Go Down Records.

Το σχήμα αποτελείται από τον ντράμερ Alfredo Hernández (Kyuss, Queens Of The Stone Age, Yawning Man), τον κιθαρίστα James Childs (Airbus, συνεργασίες με Geoff Barrow και Phil “Philthy Animal” Taylor) και τον μπασίστα Charles Pasarell.

Πρώτο δείγμα από τον νέο δίσκο είναι το “Super Furry Antidote”, ένα κομμάτι με ιδιαίτερη ιστορία: γράφτηκε αρχικά το 2003 στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον James Childs και ηχογραφήθηκε τότε με τον Geoff Barrow (Portishead, πρώην Beak>) στα ντραμς, χωρίς όμως να κυκλοφορήσει ποτέ.

Σήμερα, το τραγούδι επιστρέφει σε νέα μορφή, επανεπεξεργασμένο και επανερμηνευμένο από τους Avon, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του συγκροτήματος.

Το Black On Sunshine αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του σχήματος στο desert rock, με τη χαρακτηριστική συμμετοχή μουσικών που έχουν διαμορφώσει τον ήχο του είδους τις τελευταίες δεκαετίες.

 

Avon

Οι Avon ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Black On Sunshine"

Το desert rock τρίο με μέλη από Kyuss και Queens Of The Stone Age επιστρέφει με τρίτο δίσκο,...
