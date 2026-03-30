Οι πωλήσεις βινυλίων μέσω Bandcamp μετρούν πλέον στα UK charts

Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο καταγραφής των πωλήσεων μουσικής φέρνει το Bandcamp πιο κοντά στο mainstream chart σύστημα, ενισχύοντας ουσιαστικά τη θέση των ανεξάρτητων καλλιτεχνών.

Όπως αναφέρει το Music Week, η Pack Smart Group εξασφάλισε τη δυνατότητα να καταγράφει τις φυσικές πωλήσεις (όπως βινύλια και CDs) των καλλιτεχνών που εξυπηρετεί μέσω Bandcamp, απευθείας στην Official Charts Company (OCC) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέχρι σήμερα, υπήρχε ένα σημαντικό «κενό»: οι πωλήσεις από Bandcamp μετρούσαν στα charts μόνο αν συνοδεύονταν και από ψηφιακή αγορά του άλμπουμ. Αυτό σήμαινε ότι ένα μεγάλο ποσοστό πραγματικών πωλήσεων, ιδιαίτερα από fans που στηρίζουν φυσικά formats, έμενε ουσιαστικά «αόρατο».

Πλέον, αυτό αλλάζει. Όλες οι φυσικές πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω των πελατών της Pack Smart Group θα προσμετρώνται κανονικά, κάτι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για καλλιτέχνες σε πιο εξειδικευμένα genres, όπως η jazz, το blues και το metal, όπου οι θέσεις στα charts κρίνονται συχνά από μικρές διαφορές πωλήσεων.

Όπως δήλωσε η Seánna Holland, business development director της εταιρείας, «για χρόνια οι καλλιτέχνες γνώριζαν ότι μεγάλο μέρος των πωλήσεών τους μέσω Bandcamp δεν αποτυπωνόταν στα charts. Αυτό δημιουργούσε ένα χάσμα ανάμεσα στην πραγματική στήριξη του κοινού και στην επίσημη εικόνα».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το Bandcamp ενισχύει τη θέση του ως πλατφόρμα για ανεξάρτητους δημιουργούς, έχοντας ήδη προχωρήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε πλήρη απαγόρευση μουσικής που έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο βαθμό με τεχνητή νοημοσύνη.

Η πλατφόρμα είχε δηλώσει τότε ότι στόχος της είναι να προστατεύσει «την ανθρώπινη δημιουργικότητα και την κοινότητα πραγματικών καλλιτεχνών», απαγορεύοντας επίσης τη χρήση AI για μίμηση άλλων καλλιτεχνών ή στυλ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναγνώριση των φυσικών πωλήσεων στα charts μοιάζει με ένα ακόμη βήμα προς μια πιο δίκαιη αποτύπωση της πραγματικής μουσικής δραστηριότητας — εκεί όπου οι fans αγοράζουν, όχι απλώς streamάρουν.