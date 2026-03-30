Actress και Suzanne Ciani ενώνουν δυνάμεις σε κοινό άλμπουμ

Ο Actress και η πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής Suzanne Ciani ανακοινώνουν την πρώτη τους κοινή δισκογραφική συνεργασία με τίτλο Concrète Waves.

Το άλμπουμ προέκυψε μέσα από τις live εμφανίσεις που πραγματοποίησαν μαζί το 2024, οι οποίες είχαν συν-ανατεθεί από το Barbican του Λονδίνου και το φεστιβάλ Sónar της Βαρκελώνης. Οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν επίσης σε διοργανώσεις όπως το Semibreve στη Braga, διαμορφώνοντας σταδιακά το υλικό που αποτυπώνεται στη νέα κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η συνεργασία τους ξεκίνησε μέσα από συζητήσεις γύρω από το έργο τους και την πιθανότητα κοινής δημιουργίας, με το Concrète Waves να λειτουργεί ως ένα ηχητικό αποτύπωμα αυτής της ζωντανής σύμπραξης.

Η κυκλοφορία αποτελεί την πρώτη σε μια νέα σειρά δίσκων του label Werkdiscs του Actress, εστιάζοντας σε έργα που προκύπτουν από live performances.

Παράλληλα, οι Actress και Suzanne Ciani ετοιμάζονται να εμφανιστούν ξανά μαζί σε δύο επερχόμενα φεστιβάλ: στο Rewire στη Χάγη στις 9 Απριλίου και στο Variations στη Νάντη στις 11 Απριλίου.