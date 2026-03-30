Οι ανερχόμενοι Goodbye κυκλοφορούν το ντεμπούτο EP τους

Οι Goodbye, ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της DIY σκηνής του Brighton, κυκλοφόρησαν ένα πολύ όμορφο ντεμπούτο EP με τίτλο These Things Take Time, λίγο μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας τους στο πλευρό των Lime Garden σε sold-out συναυλίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πενταμελές σχήμα είχε ήδη αρχίσει να χτίζει το κοινό του μέσα από περιορισμένες κυκλοφορίες σε κασέτα, χειροποίητα zines και εμφανίσεις στην πόλη τους που εξαντλούνταν γρήγορα. Το νέο EP, παραγωγής Morgan Fraser-Jones στα RAK και Unwound studios, συγκεντρώνει πέντε κομμάτια, ανάμεσά τους και τα ήδη γνωστά “Meat”, “13a” και “Take Time”.

Αναφερόμενη στο ομώνυμο κομμάτι, η τραγουδίστρια Sarah Ryan περιγράφει το These Things Take Time ως «ένα scrapbook από στιγμές και συναισθήματα που ενώνονται σε ένα μεγάλο, διαρκές αίσθημα», προσθέτοντας πως το τραγούδι περιστρέφεται γύρω από την υπομονή, τη συγχώρεση και την εμπιστοσύνη σε περιόδους αβεβαιότητας.

Με το πρώτο τους EP πλέον διαθέσιμο, οι Goodbye ετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα δραστήριο καλοκαίρι, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία στη βρετανική indie σκηνή.