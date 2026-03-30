Πληροφορίες

Οι ανερχόμενοι Goodbye κυκλοφορούν το ντεμπούτο EP τους

Η μπάντα από το Brighton φέρνει την DIY αισθητική της στο πρώτο της EP, λίγο πριν ένα γεμάτο καλοκαίρι εμφανίσεων.

Goodbye
Avopolis Team

Οι Goodbye, ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της DIY σκηνής του Brighton, κυκλοφόρησαν ένα πολύ όμορφο ντεμπούτο EP με τίτλο These Things Take Time, λίγο μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας τους στο πλευρό των Lime Garden σε sold-out συναυλίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πενταμελές σχήμα είχε ήδη αρχίσει να χτίζει το κοινό του μέσα από περιορισμένες κυκλοφορίες σε κασέτα, χειροποίητα zines και εμφανίσεις στην πόλη τους που εξαντλούνταν γρήγορα. Το νέο EP, παραγωγής Morgan Fraser-Jones στα RAK και Unwound studios, συγκεντρώνει πέντε κομμάτια, ανάμεσά τους και τα ήδη γνωστά “Meat”, “13a” και “Take Time”.

Αναφερόμενη στο ομώνυμο κομμάτι, η τραγουδίστρια Sarah Ryan περιγράφει το These Things Take Time ως «ένα scrapbook από στιγμές και συναισθήματα που ενώνονται σε ένα μεγάλο, διαρκές αίσθημα», προσθέτοντας πως το τραγούδι περιστρέφεται γύρω από την υπομονή, τη συγχώρεση και την εμπιστοσύνη σε περιόδους αβεβαιότητας.

Με το πρώτο τους EP πλέον διαθέσιμο, οι Goodbye ετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα δραστήριο καλοκαίρι, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία στη βρετανική indie σκηνή.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Bob Dylan

Ο Bob Dylan μπαίνει στο Patreon

Ο Dylan εγκαινιάζει νέο συνδρομητικό περιεχόμενο με ιστορικά audio essays και φανταστικές...
Actress, Suzanne Cianni

Actress και Suzanne Ciani ενώνουν δυνάμεις σε κοινό άλμπουμ

Η πρώτη κοινή τους δουλειά γεννήθηλε από live εμφανίσεις στο Barbican και στο Sónar, ανοίγοντας μια νέα σειρά...

Featured

Bill Frisell

Bill Frisell – In My Dreams

Μια βαθιά εσωστρεφής jazz διαδρομή από τον Bill Frisell, όπου η σιωπή, η συλλογικότητα και η...
Pharoah Sanders

Γιατί το "Journey To The One" του Pharoah Sanders παραμένει αιώνιο

Πέρα από το hype του "Promises", ο Pharoah Sanders είχε ήδη χτίσει έναν κόσμο που δεν γερνάει με...
Anna Calvi

Anna Calvi – Is This All There Is?

Το νέο κινηματογραφικό EP της Anna Calvi ανοίγει μια φιλόδοξη τριλογία για την ταυτότητα και την...

Best of Network