Ο Bob Dylan μπαίνει στο Patreon

Ο Bob Dylan κάνει την είσοδό του στο Patreon, παρουσιάζοντας τη νέα του σειρά Lectures From the Grave, ένα αποκλειστικό project διαθέσιμο μέσω συνδρομής 5 δολαρίων τον μήνα.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram, όπου ο Dylan μοιράστηκε σχετικό flyer και link προς τη νέα του σελίδα. Μέχρι στιγμής, έχουν δημοσιευτεί έξι posts, τα οποία κινούνται ανάμεσα σε ιστορικά ηχητικά δοκίμια και αρχειακό υλικό.

Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει ένα live performance της Mahalia Jackson, αλλά και τρία audio essays αφιερωμένα σε ιστορικές μορφές όπως ο Aaron Burr, ο Frank James και ο Wild Bill. Τα συγκεκριμένα clips, διάρκειας από 15 έως 67 λεπτά, φαίνεται να αφηγούνται με φωνή που θυμίζει χρήση τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει ερωτήματα, δεδομένου του status του Dylan ως Νομπελίστα συγγραφέα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, στη σελίδα περιλαμβάνεται και η σειρά Letters Never Sent, με πρώτη δημοσίευση μια φανταστική επιστολή από τον Mark Twain προς τον Rudolph Valentino. Το κείμενο φέρει την υπογραφή του Twain, αν και αποδίδεται στο ψευδώνυμο Herbert Foster.

Το νέο αυτό εγχείρημα δείχνει τον Dylan να πειραματίζεται με νέες μορφές αφήγησης και ψηφιακής παρουσίας, φέρνοντας το έργο του σε έναν πιο άμεσο, αλλά και αμφιλεγόμενο, διάλογο με το κοινό του.