H Madonna και δεκάδες καλλιτέχνες ζητούν το άμεσο κλείσιμο κέντρου της ICE στο Τέξας

Η Madonna, η Gracie Abrams, οι Muna και δεκάδες ακόμη καλλιτέχνες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που ζητά το «άμεσο κλείσιμο» ενός κέντρου κράτησης της U.S. Immigration and Customs Enforcement στο Dilley του Τέξας. Η επιστολή, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Change.org, καλεί σε τερματισμό της κράτησης παιδιών και οικογενειών και ζητά «διαφάνεια, λογοδοσία και συστημικές μεταρρυθμίσεις ώστε να αποτραπούν τέτοιες καταχρήσεις σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το αίτημα έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ονόματα όπως η Kesha, ο John Legend, η King Princess, η Brandi Carlile, οι Indigo Girls, ο Lance Bass και η Sara Bareilles. Παράλληλα, τη λίστα ενισχύουν και προσωπικότητες από τον κινηματογράφο, όπως η Ayo Edebiri, η Keke Palmer, η Lena Dunham, ο Elliot Page, ο Pedro Pascal, η Jane Fonda, ο Javier Bardem, η Michelle Williams και η Rebecca Hall.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο σε κέντρο κράτησης μεταναστών», αναφέρει η επιστολή, ζητώντας το άμεσο κλείσιμο του Dilley Immigration Processing Center, ενός οικογενειακού κέντρου κράτησης της ICE στο Τέξας. Όπως σημειώνεται, τα παιδιά που κρατούνται σε τέτοιες δομές υφίστανται τραύμα, παραμέληση και συνθήκες που παραβιάζουν βασικά πρότυπα υγείας, ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το NBC News, η πλειονότητα των γονέων και παιδιών που κρατούνται από την ICE βρίσκονται στο συγκεκριμένο κέντρο, ενώ εκτιμάται ότι η κυβέρνηση Donald Trump έχει θέσει υπό κράτηση περισσότερα από 2.300 παιδιά μέσα στο 2025. Όπως μεταδίδει το Associated Press, τους τελευταίους μήνες σχεδόν 600 παιδιά μεταναστών κρατήθηκαν στο Dilley «χωρίς επαρκή τροφή, ιατρική φροντίδα ή υπηρεσίες ψυχικής υγείας».

Η αντίδραση του καλλιτεχνικού κόσμου απέναντι στην ICE δεν είναι καινούργια. Οι Radiohead αντέδρασαν οργισμένα όταν διαφημιστικό του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας χρησιμοποίησε τη μουσική τους χωρίς άδεια, ενώ αντίστοιχες τοποθετήσεις έχουν κάνει η Olivia Rodrigo και ο Tyler, the Creator. Μετά τις δολοφονίες των Alex Pretti και Renée Good από πράκτορες της ICE τον Ιανουάριο, ο Bruce Springsteen μοιράστηκε το τραγούδι διαμαρτυρίας “Streets of Minneapolis” και πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές εμφανίσεις, στηρίζοντας δημόσια τους κατοίκους που εκφράζουν την αγανάκτησή τους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.