Οι The Avalanches επιστρέφουν με το νέο single "Together" και προαναγγέλλουν νέο άλμπουμ

Οι The Avalanches έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο single “Together”, σηματοδοτώντας την πρώτη ολοκληρωμένη νέα τους κυκλοφορία εδώ και έξι χρόνια. Στο κομμάτι συμμετέχουν οι Jessy Lanza, Nikki Nair και Prentiss, ενώ το τραγούδι λειτουργεί ως η πρώτη γεύση από το επερχόμενο τέταρτο άλμπουμ του αυστραλιανού σχήματος.

Οι πρώτες ενδείξεις για τη νέα εποχή των Avalanches είχαν εμφανιστεί ήδη από τα τέλη της περασμένης χρονιάς, όταν το συγκρότημα ανέβασε στα Instagram Stories μια φωτογραφία με στοίβες από hard drives συνοδευόμενη από τη λεζάντα “LP #4”. Λίγο αργότερα δημιούργησαν το μυστηριώδες site μιας ψεύτικης εταιρείας με το όνομα Takumi, ενώ παράλληλα διέγραψαν όλο το περιεχόμενο του Instagram λογαριασμού τους πριν αποκαλύψουν νέο λογότυπο.

Μαζί με το “Together” κυκλοφόρησε και νέο video σε σκηνοθεσία και animation του σταθερού συνεργάτη τους Jonathan Zawada. Το clip παρουσιάζει ένα ανθρωπόμορφο iPod και μια floppy disk να χορεύουν μαζί μέσα σε ένα σύμπαν ψηφιακής νοσταλγίας που μοιάζει βγαλμένο από ξεχασμένο screensaver των early 2000s.

Το νέο άλμπουμ θα διαδεχθεί το We Will Always Love You του 2020, στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Blood Orange, MGMT και Karen O. Τα τελευταία χρόνια οι Avalanches επανακυκλοφόρησαν επίσης το εμβληματικό Since I Left You για τα 20 χρόνια του, ενώ συνεργάστηκαν και με τον Jamie xx.

Το “Together” κυκλοφορεί μέσω της Modular Recordings.