Πέθανε ο Clarence Carter, η θρυλική φωνή της southern soul και του "Strokin'"

Ο Clarence Carter δεν ήταν ποτέ ο τύπος καλλιτέχνη που χωρούσε εύκολα στο ραδιόφωνο. Η μουσική του ήταν υπερβολικά ωμή, γεμάτη σεξουαλικά υπονοούμενα, southern soul ιδρώτα και εκείνη τη βραχνή αίσθηση νυχτερινών bars όπου τα ποτά είναι φτηνά και οι ιστορίες ακόμα φτηνότερες. Κι όμως, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην αμερικανική μουσική.

Παρότι η δημοτικότητά του άρχισε να φθίνει στα μέσα της δεκαετίας του ’70, καθώς άλλαζαν οι μουσικές τάσεις και οι μεγάλες επιτυχίες λιγόστευαν, ο Carter δεν προσπάθησε ποτέ να “μαλακώσει” τον ήχο ή την εικόνα του για να γίνει πιο εμπορικός. Αντίθετα, συνέχισε πεισματικά στον δικό του δρόμο, κάτι που τελικά τον δικαίωσε στα τέλη των ’80s με το θρυλικό “Strokin’”. Παρότι το τραγούδι θεωρήθηκε υπερβολικά άσεμνο για mainstream ραδιοφωνική αναπαραγωγή, εξελίχθηκε σε τεράστια επιτυχία, πουλώντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα και επαναφέροντάς τον στο προσκήνιο.

Η προσωπική του ζωή βρέθηκε επίσης αρκετές φορές στο επίκεντρο. Το 1970 παντρεύτηκε τη σπουδαία Candi Staton και μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Clarence Carter Jr. Ο γάμος τους όμως κατέρρευσε το 1973 εξαιτίας των απιστιών του Carter.

Η ίδια η Staton είχε δηλώσει αργότερα: «Ήμουν θυμωμένη που ο Clarence με πλήγωσε κυνηγώντας γυναίκες. Περπατούσαμε στον δρόμο και έρχονταν να τον αγκαλιάσουν. Έγραφα τραγούδια για να του ανταποδώσω όσα μου έκανε».

Παρά τον δύσκολο χωρισμό τους, οι δυο τους διατήρησαν καλές σχέσεις μέσα στα χρόνια. Σε ανάρτησή της το 2025, η Staton είχε γράψει: «Ο Clarence Carter ήταν ένας υπέροχος σύζυγος και ένας πραγματικά λαμπρός άνθρωπος. Κρατώ όμορφες αναμνήσεις από εκείνον».

Ο Clarence Carter αφήνει πίσω του τα δύο παιδιά του, Clarence Carter Jr και Herbert Deon Wilkerson.