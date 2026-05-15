Πληροφορίες

Πέθανε ο Clarence Carter, η θρυλική φωνή της southern soul και του "Strokin'"

Ο Clarence Carter, μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της αμερικανικής soul και rhythm & blues σκηνής, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, σκάνδαλα και τραγούδια που δεν προσπάθησαν ποτέ να γίνουν “καθωσπρέπει”.

Clarence Carter
Avopolis Team

Ο Clarence Carter δεν ήταν ποτέ ο τύπος καλλιτέχνη που χωρούσε εύκολα στο ραδιόφωνο. Η μουσική του ήταν υπερβολικά ωμή, γεμάτη σεξουαλικά υπονοούμενα, southern soul ιδρώτα και εκείνη τη βραχνή αίσθηση νυχτερινών bars όπου τα ποτά είναι φτηνά και οι ιστορίες ακόμα φτηνότερες. Κι όμως, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην αμερικανική μουσική.

Παρότι η δημοτικότητά του άρχισε να φθίνει στα μέσα της δεκαετίας του ’70, καθώς άλλαζαν οι μουσικές τάσεις και οι μεγάλες επιτυχίες λιγόστευαν, ο Carter δεν προσπάθησε ποτέ να “μαλακώσει” τον ήχο ή την εικόνα του για να γίνει πιο εμπορικός. Αντίθετα, συνέχισε πεισματικά στον δικό του δρόμο, κάτι που τελικά τον δικαίωσε στα τέλη των ’80s με το θρυλικό “Strokin’”. Παρότι το τραγούδι θεωρήθηκε υπερβολικά άσεμνο για mainstream ραδιοφωνική αναπαραγωγή, εξελίχθηκε σε τεράστια επιτυχία, πουλώντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα και επαναφέροντάς τον στο προσκήνιο.

Η προσωπική του ζωή βρέθηκε επίσης αρκετές φορές στο επίκεντρο. Το 1970 παντρεύτηκε τη σπουδαία Candi Staton και μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Clarence Carter Jr. Ο γάμος τους όμως κατέρρευσε το 1973 εξαιτίας των απιστιών του Carter.

Η ίδια η Staton είχε δηλώσει αργότερα: «Ήμουν θυμωμένη που ο Clarence με πλήγωσε κυνηγώντας γυναίκες. Περπατούσαμε στον δρόμο και έρχονταν να τον αγκαλιάσουν. Έγραφα τραγούδια για να του ανταποδώσω όσα μου έκανε».

Παρά τον δύσκολο χωρισμό τους, οι δυο τους διατήρησαν καλές σχέσεις μέσα στα χρόνια. Σε ανάρτησή της το 2025, η Staton είχε γράψει: «Ο Clarence Carter ήταν ένας υπέροχος σύζυγος και ένας πραγματικά λαμπρός άνθρωπος. Κρατώ όμορφες αναμνήσεις από εκείνον».

Ο Clarence Carter αφήνει πίσω του τα δύο παιδιά του, Clarence Carter Jr και Herbert Deon Wilkerson.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Claudine Longet

Πέθανε η Claudine Longet, η τραγουδίστρια που σημάδεψε την pop κουλτούρα με τη ζωή και το σκάνδαλό της

Η Claudine Longet, τραγουδίστρια και τηλεοπτική περσόνα των 60s που συνδέθηκε τόσο με τη λαμπερή...
Salem

Οι Salem επέστρεψαν αιφνιδιαστικά με το σχεδόν δίωρο άλμπουμ “Red Dragon”

Χωρίς καμία προειδοποίηση, οι Salem κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ "Red Dragon", την πρώτη...
The Avalanches

Οι The Avalanches επιστρέφουν με το νέο single "Together" και προαναγγέλλουν νέο άλμπουμ

Έξι χρόνια μετά την τελευταία τους επίσημη νέα κυκλοφορία, οι The Avalanches επιστρέφουν με το...

Featured

Starbenders

Starbenders: «Τα τραγούδια δεν είναι content και οι μπάντες δεν είναι projects»

Λίγο πριν επιστρέψουν στην Αθήνα, οι Starbenders μιλούν στον Γιάννη Παπαϊωάννου για αλγόριθμους, περιοδείες,...

Ο απόηχος της μεγαλύτερης συναυλίας του 2026

Μια εβδομάδα σχεδόν μετά την μεγαλύτερη ίσως συναυλία επί ελληνικού εδάφους, ήρθε η ώρα για...
Ambassade

Ambassade – Manrira

Οι συνεχώς μετατοπιζόμενοι Ambassade επιστρέφουν με ένα δίσκο που απομακρύνεται από τον ψυχρό ήχο,...

Best of Network