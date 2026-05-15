Το νέο concert film της Lady Gaga έρχεται στο Apple Music στις 21 Μαΐου

Η Lady Gaga επιστρέφει στις οθόνες με ένα show που συμπυκνώνει την εμπειρία του Mayhem και κάνει αποκλειστικά πρεμιέρα στο Apple Music στις 21 Μαΐου, στις 20:00 ώρα

Πρόκειται για το πολυαναμενόμενο φιλμ Apple Music Live: Lady Gaga Mayhem Requiem, που βασίζεται στο one-off show που μαγνητοσκοπήθηκε στο Wiltern του Λος Άντζελες, στις 14 Ιανουαρίου 2026. Σε αυτό θα δούμε την Gaga να παρουσίαζει μια πλήρως επανασχεδιασμένη εκδοχή του άλμπουμ της Mayhem του 2025, το οποίο κέρδισε και το Grammy για Best Pop Vocal Album τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το show σηματοδοτεί την τελευταία πράξη της Mayhem era, προσφέροντας στους Little Monsters, και όχι μόνο, μια μοναδική θεατρική και κινηματογραφική εμπειρία. Με την Gaga στο απόγειο της σκηνικής της δημιουργικότητας, με φουλ ενέργεια, απίστευτα σκηνικά, χορευτές και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Τα συστατικά, δηλαδή, της Mayhem Ball Tour που είχε ξεκινήσει με sold-out εμφανίσεις σε Αμερική και Ευρώπη, και αποτέλεσε μια από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της Gaga τα τελευταία χρόνια.

Για το Apple Music Live: Lady Gaga Mayhem Requiem, o Steven J. Horowitz στο Variety έχει ήδη γράψει με μεγάλο ενθουσιασμό, «συνδυάζει την ενέργεια μιας ζωντανής εμφάνισης με την κινηματογραφική αφήγηση, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για τους θαυμαστές της Gaga» και σημειώνει ότι «η παραγωγή δεν περιορίζεται σε απλές μουσικές ερμηνείες, αλλά αξιοποιεί τη δυνατότητα του concert film για να δημιουργήσει ένα οπτικοακουστικό μήνυμα που υπερβαίνει ένα live, ενώ τα σκηνικά και τα οπτικά εφέ ενισχύουν την αίσθηση θεατρικότητας και σινεματικού μεγαλείου. Η Gaga καταφέρνει να διατηρεί τη συναισθηματική ένταση και την αμεσότητα της ζωντανής σκηνής».

Η πρεμιέρα στο Apple Music δίνει την ευκαιρία στο διεθνές κοινό να απολαύσει το performance monster που ειναι η Lady Gaga, ενώ λίγοι τυχεροί στις ΗΠΑ θα έχουν την ευκαιρία να δουν το φιλμ σε 15 μόνο AMC αίθουσες.