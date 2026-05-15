Πέθανε η Claudine Longet, η τραγουδίστρια που σημάδεψε την pop κουλτούρα με τη ζωή και το σκάνδαλό της

Η Claudine Longet, Γαλλοαμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τη μουσική, την τηλεόραση και τον γάμο της με τον Andy Williams, πέθανε σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ανιψιός της, Bryan Longet, μέσω Instagram Stories στις 14 Μαΐου, γράφοντας: «Παρότι δεν βρίσκεται πια σωματικά μαζί μας, το φως, η κομψότητα, το ταλέντο και η καλοσύνη της θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από τις αναμνήσεις, τη μουσική, τις φωτογραφίες και την αγάπη που αφήνει πίσω της».

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Για πολλούς ήταν είδωλο. Για μένα ήταν επίσης η θεία μου και ένας απίστευτα ξεχωριστός άνθρωπος στη ζωή μου. Από μικρό παιδί της έλεγα ότι θα είμαι πάντα ο νούμερο ένα fan της και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ». Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου της.

Η Longet παντρεύτηκε τον Andy Williams το 1961 και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά πριν χωρίσουν το 1975. Στη διάρκεια εκείνης της περιόδου γνώρισε μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, εμφανιζόμενη συχνά στα variety shows και τα χριστουγεννιάτικα specials του Williams μεταξύ 1963 και 1967. Παράλληλα ακολούθησε και μουσική πορεία με αρκετές επιτυχίες στα charts, ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ της Claudine το 1967.

Ωστόσο, το όνομά της έμεινε για πάντα συνδεδεμένο με ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εγκλήματα της δεκαετίας του ’70. Μετά το διαζύγιό της από τον Williams, η Longet μετακόμισε σε σαλέ στο Colorado μαζί με τον Ολυμπιονίκη σκιέρ Spider Sabich. Το 1976 τον πυροβόλησε θανάσιμα στην κοιλιακή χώρα μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Η ίδια υποστήριζε διαρκώς πως επρόκειτο για ατύχημα, λέγοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ ο Sabich της έδειχνε πώς να το χρησιμοποιεί. Παρ’ όλα αυτά, το 1977 καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από εγκληματική αμέλεια. Η ποινή της, μόλις 30 ημέρες φυλάκισης, δύο χρόνια επιτήρησης και πρόστιμο 250 δολαρίων, θεωρήθηκε εξαιρετικά επιεικής από την οικογένεια και τους φίλους του Sabich.

Η υπόθεση απέκτησε τεράστια δημοσιότητα στην αμερικανική pop κουλτούρα της εποχής, φτάνοντας μέχρι σατιρικό sketch στο Saturday Night Live, για το οποίο η εκπομπή αργότερα αναγκάστηκε να απολογηθεί. Ενέπνευσε επίσης τους Rolling Stones να γράψουν το τραγούδι "Claudine" κατά την περίοδο του Some Girls, κομμάτι που τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα εκείνη την εποχή.

Μετά τη δικαστική υπόθεση, η Claudine Longet απομακρύνθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη δημόσια ζωή και δεν μίλησε ποτέ δημόσια ξανά για το περιστατικό που στιγμάτισε την καριέρα και την εικόνα της.