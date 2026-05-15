Οι Salem επέστρεψαν αιφνιδιαστικά με το σχεδόν δίωρο άλμπουμ “Red Dragon”

Οι Salem επέστρεψαν ξαφνικά με ένα νέο άλμπουμ-μαμούθ με τίτλο Red Dragon, αιφνιδιάζοντας τους fans τους με μια κυκλοφορία που εμφανίστηκε χωρίς teasers, countdowns ή καμία απολύτως προειδοποίηση. Κάτι που, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ταιριάζει απόλυτα στον μισοκατεστραμμένο, φασματικό κόσμο των Salem.

Το νέο άλμπουμ είναι το πρώτο της μπάντας από το Michigan εδώ και έξι χρόνια, μετά το Fires In Heaven του 2020, και ταυτόχρονα η πρώτη κυκλοφορία τους μετά την αποχώρηση της Heather Marlatt, ιδρυτικού μέλους του σχήματος από το 2006. Πλέον οι Salem συνεχίζουν ως ντουέτο των Jack Donoghue και John Holland.

Το Red Dragon απλώνεται σε σχεδόν δύο ώρες διάρκειας και περιλαμβάνει συνολικά 31 κομμάτια, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή τάση των Salem να λειτουργούν περισσότερο σαν μεταμεσονύκτιο stream συνείδησης παρά σαν “κανονική” μπάντα. Ανάμεσα στους τίτλους βρίσκονται τα “Lucy Fur”, “Withoutu”, “Salt Lick”, “Piggyhog” και “Every Mothers Son”.

Σύμφωνα με το Pitchfork, ορισμένα κομμάτια, ανάμεσά τους και το ομώνυμο “Red Dragon”, φαίνεται να περιλαμβάνουν και φωνητικά της Marlatt, στοιχείο που προσθέτει ακόμα περισσότερο μυστήριο γύρω από τη νέα φάση του συγκροτήματος.

Οι Salem παραμένουν μία από τις πιο επιδραστικές και αινιγματικές παρουσίες που γεννήθηκαν μέσα από την internet κουλτούρα των late 2000s, επηρεάζοντας ολόκληρη τη witch house αισθητική με έναν ήχο που έμοιαζε πάντα σαν χαλασμένη κασέτα trap, industrial και southern rap να λιώνει αργά μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο.