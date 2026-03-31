Η Céline Dion επιστρέφει στη σκηνή μετά από έξι χρόνια

Kάποιες επιστροφές κουβαλούν μέσα τους το βάρος μιας μικρής ανάστασης. Η Céline Dion, έξι χρόνια μετά την τελευταία της headlining εμφάνιση, ανακοινώνει residency δέκα συναυλιών στη Paris La Défense Arena, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο, σε μια κίνηση που μοιάζει λιγότερο με comeback και περισσότερο με πείσμα απέναντι στο ίδιο το σώμα.

Οι εμφανίσεις αυτές θα είναι οι πρώτες της από τότε που το 2022 διαγνώστηκε με stiff person syndrome, μια σπάνια και ανίατη νευρολογική διαταραχή που προκαλεί έντονους σπασμούς και κινητικές δυσκολίες. Μια διάγνωση που, σε έναν πιο κυνικό κόσμο, θα σήμαινε σιωπή. Αλλά, όχι εδώ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που συνόδευσε την ανακοίνωση, η ίδια μίλησε με μια ειλικρίνεια σχεδόν απογυμνωτική: «Νιώθω καλά, είμαι δυνατή, είμαι ενθουσιασμένη, και ναι, λίγο αγχωμένη. Αλλά πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων». Κάπου ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη και τον φόβο, γεννιέται αυτή η επιστροφή.

Η τελευταία της περιοδεία διακόπηκε το 2020 λόγω της πανδημίας, για να ακολουθήσουν αλλεπάλληλες αναβολές και τελικά μια μακρά απουσία. Από τότε, η Dion εμφανίστηκε ζωντανά μόλις τρεις φορές: στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 με το "Hymne à L’amour" της Edith Piaf, σε ένα ιδιωτικό show στη Σαουδική Αραβία, και στο τηλεοπτικό One World: Together at Home με το “The Prayer”.

Αυτή τη φορά όμως δεν πρόκειται για ένα στιγμιαίο πέρασμα. Είναι μια επιστροφή με διάρκεια, με σώμα εκτεθειμένο και φωνή που αρνείται να σωπάσει. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πραγματικό της δώρο, όχι μόνο προς το κοινό της, αλλά και προς τον ίδιο της τον εαυτό.