Πληροφορίες

Η Céline Dion επιστρέφει στη σκηνή μετά από έξι χρόνια

Μετά τη διάγνωση με stiff person syndrome, η Céline Dion ανακοινώνει 10 εμφανίσεις στο Παρίσι, σηματοδοτώντας την πρώτη της μεγάλη επιστροφή στη σκηνή.

Céline Dion
Avopolis Team

Kάποιες επιστροφές κουβαλούν μέσα τους το βάρος μιας μικρής ανάστασης. Η Céline Dion, έξι χρόνια μετά την τελευταία της headlining εμφάνιση, ανακοινώνει residency δέκα συναυλιών στη Paris La Défense Arena, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο, σε μια κίνηση που μοιάζει λιγότερο με comeback και περισσότερο με πείσμα απέναντι στο ίδιο το σώμα.

Οι εμφανίσεις αυτές θα είναι οι πρώτες της από τότε που το 2022 διαγνώστηκε με stiff person syndrome, μια σπάνια και ανίατη νευρολογική διαταραχή που προκαλεί έντονους σπασμούς και κινητικές δυσκολίες. Μια διάγνωση που, σε έναν πιο κυνικό κόσμο, θα σήμαινε σιωπή. Αλλά, όχι εδώ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που συνόδευσε την ανακοίνωση, η ίδια μίλησε με μια ειλικρίνεια σχεδόν απογυμνωτική: «Νιώθω καλά, είμαι δυνατή, είμαι ενθουσιασμένη, και ναι, λίγο αγχωμένη. Αλλά πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων». Κάπου ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη και τον φόβο, γεννιέται αυτή η επιστροφή.

Η τελευταία της περιοδεία διακόπηκε το 2020 λόγω της πανδημίας, για να ακολουθήσουν αλλεπάλληλες αναβολές και τελικά μια μακρά απουσία. Από τότε, η Dion εμφανίστηκε ζωντανά μόλις τρεις φορές: στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 με το "Hymne à L’amour" της Edith Piaf, σε ένα ιδιωτικό show στη Σαουδική Αραβία, και στο τηλεοπτικό One World: Together at Home με το “The Prayer”.

Αυτή τη φορά όμως δεν πρόκειται για ένα στιγμιαίο πέρασμα. Είναι μια επιστροφή με διάρκεια, με σώμα εκτεθειμένο και φωνή που αρνείται να σωπάσει. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πραγματικό της δώρο, όχι μόνο προς το κοινό της, αλλά και προς τον ίδιο της τον εαυτό.

 

Διαβάστε Ακόμα

Madonna

H Madonna και δεκάδες καλλιτέχνες ζητούν το άμεσο κλείσιμο κέντρου της ICE στο Τέξας

Με κοινή επιστολή, μουσικοί και ηθοποιοί καταγγέλλουν την κράτηση παιδιών και οικογενειών,...
Bob Dylan

Ο Bob Dylan μπαίνει στο Patreon

Ο Dylan εγκαινιάζει νέο συνδρομητικό περιεχόμενο με ιστορικά audio essays και φανταστικές...

Featured

And Also The Trees

Οι And Also The Trees στο Αvopolis λίγο πριν το Death Disco Indoor Festival 2026

Λίγο πριν την εμφάνισή τους στην Αθήνα, οι And Also The Trees μιλούν στη Χαρά Ευδαίμων, για τη...
Courtney Barnett – Creature Of Habit

Courtney Barnett – Creature Of Habit

Η Courtney Barnett επιστρέφει με ένα πιο ώριμο και εσωστρεφές άλμπουμ για την αλλαγή, την...
Jaul

JAUL – IN FLUX

2 χρόνια μετά το "Deadline", το τελευταίο του LP, ο Jaul επιστρέφει σε μια σύνθετη μεταβατική και...

Best of Network