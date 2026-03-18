Shabaka – Of The Earth

Ο Θανάσης Μήνας ακούει προσεκτικά καθώς ο σπουδαίος αυτοσχεδιαστής της σύγχρονης βρετανικής jazz ξαναπιάνει το σαξόφωνό του.

  • Βαθμολογία: 8
  • Καλλιτέχνης: Shabaka
  • Label: Shabaka Records
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Hip Hop / Jazz
Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετούς και πλέον καριέρας του, ο Shabaka Hutchings έχει αποδειχθεί ένα ζωτικός δημιουργός της σύγχρονης jazz, διευρύνοντας αβίαστα τα όρια του είδους, εμπιστευόμενος το όραμά του. Υπάρχει ένα τεράστιο ρίσκο υπό πίεση σε κάθε κίνηση που κάνει – ήδη  από τα χρόνια που έπαιζε σαξόφωνο στους Sons of Kemet, μέχρι τη στιγμή που άφησε κάτω τα χάλκινα πνευστά για να πιάσει το φλάουτο. Ωστόσο, ποτέ δεν φοβήθηκε να πάρει αυτό το ρίσκο. Αντίθετα, ο Shabaka διατηρεί μια ατμόσφαιρα μυστικισμού που επιτρέπει στο έργο του να ελίσσεται χωρίς σύνορα.

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1984, ο Shabaka έκανε ένα ακόμη μεγαλύτερο άλμα όταν αποφάσισε να ξεκινήσει το σόλο κεφάλαιο της καριέρας του. Αυτό το κεφάλαιο ήταν μια στιγμή αυτοανάλυσης, μια ευκαιρία για τον καλλιτέχνη να αυτοπροσδιοριστεί και να χτίσει τους δικούς του κόσμους. Τα αποτελέσματα αυτής της δύσκολης διαδικασίας βρίσκονται στο Of The Earth, ένα άλμπουμ δώδεκα κομματιών σε δική του παραγωγή, που λειτουργεί ως μια ακόμη επανεφεύρεση του ίδιου του Shabaka.

Με όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, όλα τα μουσικά είδη που έχει δοκιμάσει, όλα τα σχήματα με τα οποία έχει παίξει (Sons of Kemet, The Comet Is Coming, Shabaka and the Ancestors), ο Shabaka παραμένει αν μη τι άλλο «απρόβλεπτος» και «ευμετάβλητος», όπως σημαίνει το όνομά του. Το τελευταίο, δεύτερο σόλο άλμπουμ του το αποδεικνύει περίτρανα.

Ένα πράγμα που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει από τον Shabaka είναι η οργανική του ευελιξία και η ικανότητά του να συνδυάζει άψογα διαφορετικά μουσικά είδη και έννοιες. Ξεκινώντας από τα νιάτα του μελετώντας κλασικό κλαρινέτο, στράφηκε στο σαξόφωνο - το όργανο για το οποίο έχει γίνει πιο γνωστός - και στη συνέχεια πρόσθεσε φλάουτο, κρουστά, ηλεκτρονικά, και έχει γίνει ένας περιζήτητος παραγωγός στους κύκλους του σύγχρονου hip-hop.

Τα φλογερά στοιχεία των Sons of Kemet και οι εκστατικές περιπλανήσεις του με τους Ancestors απλώς υπονοούνται εδώ. Ο Shabaka συνεχίζει να επιδιώκει μια πιο ατμοσφαιρική προσέγγιση, η οποία όμως διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιών, με φορητά όργανα και τρόπους ηχογράφησης να χρησιμοποιούνται σε όλη τη διάρκεια. Αυτή η ευαισθησία που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο παρουσιάζεται μέσω ενός πιο εκλεκτικού συνόλου τραγουδιών, τα οποία, βασίζονται σε μια παρόμοια spiritual-jazz προσέγγιση

Το Of the Earth αποκαλύπτει τον καλλιτέχνη στην πιο εκτεθειμένη του μορφή. Είναι μια πραγματική σόλο ηχογράφηση, με την έννοια ότι όχι μόνο ερμηνεύει όλα τα μέρη, αλλά τα παράγει εξ ολοκλήρου ο ίδιος. Ως ο ιθύνων νους πίσω από όλα αυτά, ο Shabaka δείχνει ότι δεν είναι «απλώς» ένας σαξοφωνίστας. Ούτε «απλώς» ένας συνθέτης. Ούτε καν «απλώς» ένας φλαουτίστας. Το άλμπουμ είναι μια ώριμη και μοναδική δήλωση του είδους που διατίθεται μόνο από τον σπάνιο καλλιτέχνη που είναι αρκετά τολμηρός και θαρραλέος ώστε να κυκλοφορήσει ένα σόλο δίσκο με πολλά όργανα. Οι θαυμαστές των προηγούμενων έργων του Shabaka θα βρουν ακόμα στιγμές στο άλμπουμ που θυμίζουν προηγούμενες ηχογραφήσεις που αγαπούν.

«Δεν είχα ραπάρει ποτέ πριν, αλλά στην πραγματικότητα εμπνεύστηκα από το θάρρος του André 3000 να εξερευνήσει νέες διαστάσεις με αφοβία και ειλικρίνεια. Αποφάσισα να βρω τη φωνή μου σε αυτό το άλμπουμ», δήλωσε ο Shabaka.

Άλλη μια αρχική έμπνευση για το άλμπουμ ήταν το άλμπουμ Brown Sugar του D'Angelo, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. «Ήταν το πρώτο CD που αγόρασα», λέει ο Shabaka. «Πυροδότησε μια διαρκή περιέργεια για τις συναισθηματικές δυνατότητες που επέτρεπε το άλμπουμ που είχα δημιουργήσει και ερμηνεύσει ο ίδιος. Αυτός ο δίσκος είναι ο δικός μου εορτασμός της ελευθερίας στην δημιουργική αυτοέκφραση. Πριν από την πανδημία μπορούσα να παίζω μόνο κλαρινέτο και σαξόφωνο και δεν ήξερα τίποτα για την παραγωγή μουσικής (ή πώς να παίζω φλάουτο), οπότε αυτό ήταν ένα ταξίδι μαθητείας και αναστοχασμού…».

Ενώ για τον πρώτο σόλο δίσκο του, το Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace του 2024 , ουσιαστικά εγκατέλειψε το σαξόφωνο, στο Of The Earth επιστρέφει σε αυτό. H φυσική σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και χάλκινων πνευστών εξακολουθεί να φαίνεται αληθινή - σαν να μην την είχε αφήσει ποτέ στην άκρη - ήδη από το εναρκτήριο "Future Untold". Λίγο πιο κάτω, στο "Stand Firm", το σαξόφωνο απλώς αιωρείται βασιλικά μέσα από διαφορετικά στρώματα ήχου. Στο δε "Marwa The Mountain" ο Shabaka αυτοσχεδιάζει με έναν ιλιγγιώδη afro-beat ρυθμό. Ταυτόχρονα, η δεξιοτεχνία και η δημιουργικότητά του στο φλάουτο είναι πλέον σε πολύ υψηλό επίπεδο, αξιοποιώντας χρόνια μελέτης τεχνικών από όλο τον κόσμο -κυρίως από την Άπω Ανατολή- σε κομμάτια όπως τα “Those Of The Sky” και “Dance In Praise”.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της κιθάρας, ενός δυσοίωνου μπάσου και του φλάουτου στο "Call The Power" μοιάζει ταυτόχρονα με προειδοποίηση και υπόσχεση. Το "Ol' Time African Gods" χρησιμοποιεί τη φυσικότητα του ήχου. Ακόμα και τα φλάουτα έχουν ένα κρουστό στοιχείο.

Η χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων γίνεται γόνιμα, με σκοπό να εμποτίσει -διακριτικά- με αντισυμβατικούς ήχους κάποια κομμάτια, όπως το "Go Astray". Στο τελευταίο, που μπολιάζει στοιχεία hip-hop, είναι η δική του φωνή που ραπάρει ενε είδη Preacher. Το ίδιο κάνει και στο "Eyes Lowered", που κλείνει τον δίσκο, όπου δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια για να αξιοποήσει τη χαρακτηριστική του φωνή ακόμα περισσότερο στο μελλοντικό του ρεπερτόριο.

Οι ρυθμοί και οι λούπες που δημιουργούνται σε φορητές συσκευές εν κινήσει θέτουν τα θεμέλια για να εκτοξευθούν οι μελωδίες του χορωδιακού φλάουτου. Ακολουθίες ηλεκτρονικών ρυθμών σκιαγραφούν μια ιστορία διασπορικής εξέλιξης και οι λέξεις εντάσσουν το στιχουργικό πλαίσιο του δίσκου.

Σε όλη τη διάρκεια του άλμπουμ, ο Shabaka επιδεικνύει την επινοητικότητα και τη virtuosité του, και κυρίως την πληθωρική άνεση με την οποία χιρίζεται ένα υλικό που είναι σαφώς πολύπλοκο. Από αυτή την άποψη, το Το Of The Earth είναι ένα πραγματικό μουσικό επίτευγμα.

 

Διαβάστε Ακόμα

Duncecap & Samurai Banana

Duncecap & Samurai Banana – Comfortably Suffering

Mια σκοτεινή, φιλοσοφική hip-hop κριτική πάνω στην ψηφιακή εξάντληση, το doomscrolling και την...
Shabaka – Of The Earth

Shabaka – Of The Earth

Ο Θανάσης Μήνας ακούει προσεκτικά καθώς ο σπουδαίος αυτοσχεδιαστής της σύγχρονης βρετανικής jazz...
Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Οπλισμένος με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, αιχμηρές ατάκες, ωμό στίχο και heavy synth παραγωγές, ο Stolen Mic πετά...
Lamb of God – Into Oblivion

Lamb of God – Into Oblivion

Ο νέος δίσκος των Lamb of God, "Into Oblivion", έρχεται να υπενθυμίσει γιατί η πεντάδα από το...
Kim Gordon – PLAY ME

Kim Gordon – PLAY ME

Στο "PLAY ME", η Kim Gordon μετατρέπει το χάος της εποχής των δισεκατομμυριούχων και της AI...
The Black Crowes

The Black Crowes – A Pound of Feathers

Οι Νότιοι hard blues-rockers από την Ατλάντα και υποψήφιοι για το Rock & Roll Hall of Fame για το...
4 νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη

4 νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου επιλέγει τέσσερα νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη του 2026, γεμάτα ηχητικά τοπία όπου ο...

Bruno Mars – The Romantic

Στο "The Romantic", ο Bruno Mars επενδύει στη λεπτομέρεια της παραγωγής και στη φωνητική...
The Miles Davis Quintet – The Complete Live At The Plugged Nickel 1965

The Miles Davis Quintet – The Complete Live At The Plugged Nickel 1965

Το ιστορικό "Live at the Plugged Nickel 1965" του Miles Davis επιστρέφει με πλήρη έκδοση,...
Larry June, Curren$y & The Alchemist – Spiral Staircases

Larry June, Curren$y & The Alchemist – Spiral Staircases

Στην πρώτη τους κοινή δισκογραφική συνεργασία, οι Larry June και Curren$y κυκλοφορούν το "Spiral...
Falooda

Falooda – Recipe for Concussion

Το ντεμπούτο άλμπουμ "Recipe for Concussion" των Falooda φέρνει την αθηναϊκή σκηνή σε σύγκρουση με το...
Heavenly – Highway to Heavenly

Heavenly – Highway to Heavenly

Μετά από τρεις δεκαετίες σιωπής, οι Heavenly επιστρέφουν με το "Highway to Heavenly", ένα ώριμο...

Rob Zombie – The Great Satan

Σατανικά grooves και βρώμικο grindhouse industrial metal: ο Rob Zombie επιστρέφει με το The Great...
Morrissey

Morrissey – Make-up is a Lie

O Morrissey επιστρέφει με έναν αντιφατικό αλλά βαθιά προσωπικό δίσκο, γεμάτο μελαγχολία, ειρωνεία...
Various – HELP(2)

Various – HELP(2)

Τριάντα χρόνια μετά το ιστορικό "HELP", το "HELP(2)" επαναφέρει το πνεύμα αλληλεγγύης της pop με...
Charli XCX

Charli XCX – Wuthering Heights

Η Charli XCX μετατρέπει τα "Ανεμοδαρμένα Ύψη" της Emily Brontë σε ένα σκοτεινό, κινηματογραφικό pop άλμπουμ, μακριά από...
Εθισμός – Metropolis

Εθισμός – Metropolis

Με ένα απροσδόκητο Instagram live το βράδυ της κυκλοφορίας και χωρίς καμία άλλη προώθηση, ο...
Maria BC – Marathon

Maria BC – Marathon

Το "Marathon" της Maria BC είναι ένας ατμοσφαιρικός folk δίσκος γεμάτος ambient υφές, ηλεκτρονικά στοιχεία και...
Mitski – Nothing's About to Happen to Me

Mitski – Nothing's About to Happen to Me

Η αμερικανή τραγουδοποιός επιστρέφει με έναν δίσκο που οργανώνεται μεταξύ εσωτερικότητας και...
Full Metal Bracket

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Φεβρουαρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...

Duncecap & Samurai Banana

Duncecap & Samurai Banana – Comfortably Suffering

Mια σκοτεινή, φιλοσοφική hip-hop κριτική πάνω στην ψηφιακή εξάντληση, το doomscrolling και την...
Shabaka – Of The Earth

Shabaka – Of The Earth

Ο Θανάσης Μήνας ακούει προσεκτικά καθώς ο σπουδαίος αυτοσχεδιαστής της σύγχρονης βρετανικής jazz...
Metallica – Οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια

Εκδόσεις Οξύ x Avopolis: Μια πρώτη ματιά στο βιβλίο "Metallica – Οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια"

Σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Οξύ, το Avopolis παρουσιάζει μια πρώτη γεύση από το βιβλίο...

